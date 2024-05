La Fédération internationale de football (FIFA) va demander aux 211 fédérations nationales de faire des insultes racistes dans le football une infraction disciplinaire, après des mois de consultation avec des joueurs victimes, dont le brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior.

L'instance mondiale du football propose également "un geste standard mondial pour que les joueurs communiquent les incidents racistes" aux arbitres - mains croisées au niveau des poignets et levées en l'air - et pour que les forfaits de match soient une sanction spécifique.

Un engagement en cinq points sur la lutte contre le racisme sera soumis aux fédérations membres de la FIFA, vendredi, lors de leur réunion annuelle à Bangkok. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis il y a plusieurs mois de faire une proposition mondiale et a consulté la star brésilienne, Vinicius Junior, victime d'abus répétés de la part de supporters espagnols adverses.

"Le temps est venu pour le football de s'unir et de s'engager sans équivoque, en tant que communauté mondiale, à s'attaquer au problème du racisme dans le jeu", a déclaré la FIFA dans une lettre adressée aux fédérations membres. La FIFA souhaite également créer un panel de joueurs qui "suivront et conseilleront la mise en œuvre de ces actions dans le monde entier".

Depuis plus d'une décennie, le football s'efforce de lutter contre le racisme dans les stades en s'accordant et en coordonnant les réactions des officiels sur le terrain et les mesures disciplinaires prises après les matches par les fédérations et les organisateurs de compétitions.

La FIFA souhaite que le geste des mains croisées soit le signal reconnu par les arbitres pour entamer une procédure en trois étapes déjà ancienne lors d'un match où des abus raciaux et discriminatoires sont entendus : interrompre le jeu et diffuser des avertissements dans le stade, faire sortir les équipes du terrain, puis abandonner le match.

Cette procédure en trois étapes devrait être obligatoire pour les 211 fédérations, a déclaré la FIFA jeudi.

La Fifa envisage d'autoriser les ligues nationales à organiser des matchs à l'étranger

La Fédération internationale de football (FIFA) envisage d'autoriser les ligues nationales à organiser des matchs à l'étranger, a-t-elle annoncé dans un communiqué. L'instance dirigeante du football mondial a en effet décidé mercredi de créer un groupe de travail de 10 à 15 membres chargé d'examiner l'idée et de formuler des recommandations dans les prochains mois. Cette décision a été prise alors que le Congrès annuel de la Fifa se tient vendredi à Bangkok.

Ce nouveau comité de la FIFA est "chargé de compiler de plus amples informations sur de potentiels amendements au Règlement des matchs internationaux de la FIFA et d'émettre des recommandations au Conseil à cet égard", a écrit l'instance.

Le Conseil - l'organe décisionnel de la FIFA - a déclaré que le groupe examinerait dix aspects relatifs à l'organisation de matches à l'étranger. Il s'agit notamment des répercussions pour les supporters des équipes susceptibles de jouer à l'étranger, des conséquences sur le bon déroulement de la compétition ou encore du nombre de matches autorisés à se dérouler hors du territoire.

Les plus grands clubs européens disputent régulièrement des matchs amicaux lucratifs dans le monde entier, comme le choc entre Tottenham et Newcastle United qui aura lieu mercredi prochain à Melbourne, trois jours seulement après la fin de la saison de Premier League. Des compétitions officielles mais secondaires comme la Supercoupe d'Espagne, organisée ces dernières années en Arabie saoudite, ou le Trophée des champions français, disputé désormais quasiment chaque année à l'étranger, ont déjà sauté le pas. Mais les championnats restaient encore sous la coupe du règlement Fifa. La Liga a déjà déclaré qu'elle souhaitait jouer des matches en Amérique du Nord dès 2025.