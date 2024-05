Le para-judo algérien (judo pour visuels) prendra part avec sept (7) athlètes dont une fille, au Grand Prix de Tbilissi en Géorgie prévu les 18 et 19 mai, dernier tournoi de qualification aux Jeux paralympiques de Paris (28 août-8 septembre 2024), avec l'objectif d'arracher des billets supplémentaires pour ce rendez-vous olympique, a-t-on appris jeudi auprès de l'entraîneur nationale, Mounia Kerkar.

Il s'agit des athlètes Ishak Ouldkouider (-60kg, J2), Ishak Korichi et Bouamer Abdelkader (-60kg, J1), Sinacer Nabil (-73kg, J1), Youcef Radjai (-90kg, J1), Abderrahmane Chetouane (+90kg, J1) et Belhadj Ismahane (-48kg, J2).

En prévision de ce tournoi mondial, les para-judokas algériens se sont préparés à domicile, au niveau de leurs clubs, mais aussi lors des différents regroupements de l'équipe nationale au centre de regroupement de l'élite nationale à Souidania (Alger).

"Physiquement, les athlètes se portent bien, il ne faut pas oublier qu'ils sont à leur 5e compétition internationale, du moins pour ceux qui sont en course pour une qualification aux Jeux. Donc, on ne peut plus parler de l'état physique, mais plutôt du volet technique, où les athlètes doivent apprendre à bien gérer les combats, notamment quand ils atteignent un stade avancé de la compétition", a indiqué l'entraîneur Kerkar.

A l'heure actuelle, seul Ould kouider est qualifié aux JP-2024, de par sa 7e position (1020 points) au classement paralympique de l'IBSA (Fédération internationale des sports pour visuels), et un degré moins Bouamer qui se trouve 8e dans sa classe et catégorie de poids avec 486 points, et garde ses chances de qualification.

"Ouldkouider est certes qualifié, mais doit confirmer sa position. Aussi Bouamer a beaucoup progressé en quatre tournois seulement et continue à le faire, mais pour lui, il doit aller le plus loin possible au tournoi de Tbilissi, afin d'engranger des points supplémentaires et progresser ainsi au classement. Pour Ismahane Belhadj, elle participe pour bien confirmer sa classification", a expliqué l'entraîneur nationale, ajoutant que tous les athlètes doivent rester compétitifs pour l'avenir et être prêts, au cas où on obtient une invitation de l'IBSA pour les joutes paralympiques de Paris.

Pour la première fois, les athlètes ont bénéficié d'une séance de relaxation et motivation par une spécialiste dans le domaine, afin de les mettre dans les meilleures conditions mentales avant la compétition.

Côté infirmerie, mises à part quelques contractures qui sont fréquentes en sports de combat, tous les athlètes se portent bien et son prêts pour le rendez-vous de Tbilissi qui drainera plus de 200 athlètes (messieurs et dames) de 48 pays dont l'Algérie.

Conformément aux protocoles, les classifications oculaires sont déjà commencés.

La présence de 13 leaders au classement paralympique IBSA ajoutera certainement à la valeur de l'événement, mais cela pourrait également signifier que leurs billets pour Paris sont scellés. Par conséquent, les joutes de Tbilissi concerneront vraiment ceux qui sont aux portes de la qualification.