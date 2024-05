Les athlètes du lancer, Safia Djelal, Nassima Saifi (F57) et Mounia Gasmi (F32) ouvriront, vendredi au Universiade Memorial Stadium à Kobe au Japon, le bal de la participation algérienne aux 11es Championnats du monde de para-athlétisme (17-25 mai), une avant-dernière étape de qualification aux Jeux Paralympiques de Paris-2024.

Au concours du lancer du disque, Djelal et Saifi prendront part aux qualifications du concours devant drainer les meilleures de la spécialité, mais où les Algériennes gardent toutes leurs chances de figurer sur le podium. Pour sa part, Mounia Gasmi (F32) disputera directement la finale du concours du Club (F31/32), avec comme objectif le podium, en étant déjà qualifiée aux JP2024.

La sélection algérienne prend part avec 20 athlètes dont 6 filles au rendez-vous de Kobe dont l'objectif est le même, à savoir : remporter des médailles et assurer des places supplémentaires pour les jeux paralympiques. "Nos athlètes sont parés pour ce mondial qui aura un cachet particulier pour l’ensemble d’entre eux. Il y aura ceux qui concourent pour les médailles et d’autres qui chercheront tout simplement une qualification historique aux JP", a déclaré la Directrice des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne handisport (FAH), Mme Nassima Tadjer.

Conduite par des athlètes déjà qualifiés aux joutes de Paris-2024, la délégation entamera, lors de ces Mondiaux, la ligne droite d’où la mission principale sera de gagner des billets en plus pour les JP-2024 , qui s’ajouteront aux 13 déjà acquis. En plus de cette mission, la DEN vise également des médailles, voire des titres, et terminer la compétition dans le Top 20 au tableau final des médailles. "Certes ces objectifs sont réalisables, mais on sait que la tâche de nos athlètes ne sera pas facile.

La qualification aux joutes paralympiques en para-athlétisme, comme d’ailleurs dans d’autres disciplines, est devenue très difficile, surtout avec le changement du système de qualification qui est devenu plus compliqué que dans le passé", a reconnu Mme Tadjer. Lors des derniers Championnats du monde de Paris en 2023, les quatre premiers de chaque épreuve s'étaient qualifiés automatiquement aux Jeux. Delà, les classés 4e et 6e dans une épreuve à Kobe pourront se qualifier pour les JP, à condition que les deux premiers de l’épreuve soient déjà qualifiés.

Outre les athlètes déjà connus, la FAH a décidé d’engager à Kobe de nouveaux jeunes talents qui découvriront le haut niveau, à l’instar d’Abdelhadi Boudraa (T13), Fakhreddine Thelaidjia (T36) et Lazhar Ziamni (T38). "Ce sont des jeunes talents à qui on veut donner une chance, d’autant plus qu’ils sont bien classés au niveau mondial et surtout possèdent un potentiel avéré qui peut leur permettre de réaliser des bonnes performances", a souligné la DEN. Les Mondiaux de Kobe draineront quelques 1073 athlètes de 104 nations qui concourront dans 168 épreuves médaillées (92 hommes, 75 femmes et une épreuve mixte).

Programme des athlètes algériens aux Mondiaux de Kobe :

2e jour (18 mai 2024):

Disque F56/57 (dames) : FINALE en cas de qualification de Saifi et Djelal

Javelot F12/13 (dames) : Bakhta Benalou (FINALE)

400m F36 (Messieurs) : Fakhreddine Theilaidjia (séries)

Club F31/32 (messieurs) : Ahmed Mehideb, Walid Ferhah, Bahlaz Lahouari (FINALE)

3e jour (19 mai 2024) :

100m T13 (messieurs) : Athmani Skander Djamil (séries)

400m T36 (messieurs) : FINALE en cas de qualification de Theilaidjia

Javelot F33/34 (dames) : Asmahane Boudjadar (FINALE)

4e jour (20 mai 2024) :

200m (T36) : Hamdi Sofiane (séries)

Disque F51/52 (dames) : Nadjet Bouchref (FINALE)

100m T13 (messieurs) : Athmani Skander Djamil (FINALE) en cas de qualification

Javelot F38 (messieurs) : Lazhar Ziamni (FINALE)

5e jour (21 mai 2024) :

1500m T12/13 : Abdellati Baka + Abdelahdi Boudraa (séries)

Club F51 (dames) : Bouchref (FINALE)

400m T37 (messieurs) : Hamdi Sofiane (séries)

Poids F32 (messieurs) : Ferhah, Mehideb et Bahlaz (FINALE)

6e jour (22 mai 2024) :

400m T37 (messieurs) : FINALE – Hamdi en cas de qualification

100m T36 (messieurs) : Theilaidjia (séries)

Poids F32 (dames) : Mounia Gasmi (FINALE)

400m T13 (messieurs) : Athmani Skander+Baka Abdellatif (séries)

7e jour (23 mai 2024) :

Poids F55/56/57 (dames) : Nassima Saifi + Safia Djelal (FINALE)

100m T36 (messieurs) : Mokhtar Didane (FINALE)

Poids F33 (dames) : Asmahane Boudjadar (FINALE).

400m T13 (messieurs) : Athmani+Baka (FINALE) en cas de qualification.