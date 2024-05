1/9 - Vos urines sont très colorées

Des urines foncées ou colorées sont le signe que vous n'êtes pas bien hydraté. Plus vous buvez, plus vous expulsez d'eau à travers la miction, et plus vos urines sont claires.

2/9 - Vous avez des douleurs et des difficultés aux toilettes

L'eau permet de bien faire fonctionner le système rénal et le système digestif. Si vous ne buvez pas assez, vous pouvez développer de la constipation. Côté rénal, si vous ne buvez pas assez, vous êtes susceptible de développer des bactéries qui peuvent entraîner des cystites, caractérisées par des douleurs pendant la miction.

3/9 - Vous avez souvent mal à la tête

Avoir mal à la tête est souvent le signe que le corps manque d'eau. Si vous en manquez, votre corps a du mal à conserver son taux de sérotonine, ce qui peut entraîner des migraines. Les vaisseaux sanguins du cerveau ont besoin d'eau pour bien fonctionner. La fatigue peut aussi être le résultat d'une déshydratation, si vous vous sentez soudainement fatigué, hydratez-vous pour compenser.

4/9 - Vous avez soif

Avoir soif est déjà le signe que votre hydratation n'est pas suffisante ! C'est un signal d'alerte du corps qui dit : je manque d'eau. Mais lorsque vous ressentez la soif, cela signifie que vous êtes déjà déshydraté. Alors n'attendez pas d'avoir soif pour boire.

5/9 - Votre peau est sèche

La peau a besoin de beaucoup d'eau pour rester en bonne santé. Si votre peau est sèche, ou encore votre cuir chevelu, il est souvent inutile de mettre davantage de crème. L'hydratation de la peau se fait par l'intérieur, en buvant suffisamment d'eau ! Cela vaut aussi si vous avez des cernes très marquées, votre corps vous informe qu'il manque d'eau.

6/9 - Vous avez mauvaise haleine

L'eau est ce qui permet à vos zones humides, comme la bouche, d'être correctement hydratées. Si vous n'avez pas bu suffisamment, vous manquez de salive. Or, la salive comporte des propriétés antibactériennes. Si elle n'est pas présente en quantité suffisante, vous avez tendance à avoir mauvaise haleine.

7/9 - Vous avez des crampes musculaires

Pour bien fonctionner, vos muscles ont besoin d'être hydratés, c'est aussi le cas de vos articulations. En manque d'eau, le corps ralentit la circulation du sang pour " s'économiser", et concentrer l'afflux sanguin vers les organes vitaux. Si vous êtes victime de crampes, c'est que votre corps manque d'hydratation pour bien faire circuler le sang partout.

8/9 - Vous avez des envies soudaines de sucre

Si vous n'avez pas assez bu, notamment après de l'exercice physique, vos ressources en glycogènes sont très basses. C'est le "carburant" du corps. Par réflexe, vous aurez envie de glucides, donc d'aliments sucrés. Pour les recharger, il faut manger, de préférence des fruits ou des yaourts, et boire beaucoup d'eau.

9/9 - Vous être frileux

Avoir froid (de façon inattendue ou persistante) peut être le signe que vous n'avez pas assez bu. Comme pour les crampes, en cas de déshydratation, l'organisme limite son afflux sanguin aux organes vitaux. Et cela entraîne des épisodes frileux.