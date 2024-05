La 4e édition du salon international de l'import-export vers l'Afrique (Afrimpex Algeria Expo 2024) se tiendra du 2 au 4 juin prochain, au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, avec la participation d'une centaine d'exposants, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué.

Cette édition, qui se tient sous le slogan "l'Afrique, carrefour du monde", constituera "une plateforme exceptionnelle pour les professionnels de tous les secteurs souhaitant promouvoir, échanger et investir dans le marché Africain" en accueillant "plus de 100 exposants nationaux et internationaux, représentant les différents secteurs", précisent Stall Expo Event et l'Association nationale des exportateurs Algériens "Anexal", organisateurs de cette manifestation économique.

Parallèlement à l'exposition, il est prévu la tenue d'une journée technique, déclinée en tables rondes et rencontres B to B, et qui sera animée par des experts dans le domaine des exportations en vue de partager leurs connaissances et expertise, avec comme point focal "les tendances du marché, les défis actuels et futurs, ainsi que les opportunités émergentes", précise-t-on de même source.

Le salon accueillera également des délégations officielles et des entreprises en provenance de pays d'Afrique mais aussi de la Turquie, la Chine, et l'Arabie Saoudite, entre autres. Cette manifestation interviendra alors que l'Algérie œuvre de plus en plus à favoriser les échanges interafricains et mondiaux, sur la base des intérêts et des avantages mutuels, indiquent les organisateurs, qui soulignent que le salon mettra en évidence "de manière concrète les potentialités et les capacités de production, de commerce, d'importation et d'exportation des opérateurs africains et mondiaux".