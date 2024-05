Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, mardi soir à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, pays frère, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, porteur d'un message écrit de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune à son frère Sa Majesté Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit "dans le cadre des contacts et de la coordination entre les dirigeants des deux pays, en concrétisation de leur volonté commune et de leur ambition mutuelle d'impulser une nouvelle dynamique aux relations fraternelles entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, à leur capital historique exceptionnel et à leurs liens d'entente et de coopération, caractérisés par la convergence politique constructive et le partenariat économique bénéfique", ajoute la même source.