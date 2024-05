Le RC Kouba, pensionnaire de la Ligue 2 amateur de football (Gr. Centre-Ouest), a écopé d'un match à huis clos ferme (3e infraction) pour "jets des projectiles sur le terrain sans dommage physique", lors du match face à l'ES Mostaganem (0-0) de la 26e journée, a annoncé la Ligue nationale de football amateur (LNFA) mercredi sur son site officiel.

Outre cette sanction, l'actuel 2e au classement de son groupe devra s'acquitter d'une amende de 10.000 dinars, précise la même source. Toujours dans le groupe Centre-Ouest, le sociétaire du WA Boufarik Abdelmalik Abdellaoui a écopé de 8 matchs de suspension, dont 4 avec sursis, pour "tentative d'agression et comportement antisportif envers officiel de match en fin de partie", plus une amende de 40.000 dinars.

Son coéquipier Abdelkader Touahria s'est vu infliger, quant à lui, 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis, plus une amende de 25.000 dinars pour "comportement antisportif en fin de partie envers officiel de match." La Commission de discipline de la LNFA a également infligé 4 matchs de suspensions, dont 2 avec sursis au joueur du MSB Oued Sly Ali Amiri pour "contestation de décision et comportement antisportif envers officiel de match en fin de partie", et une amende de 50.000 dinars.

Dans le groupe Centre-Est, le sociétaire de l'AS Aïn M'lila Billel Bouzitoune a écopé de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis, plus une amende de 25.000 pour "comportement antisportif envers officiel de match." De leur côté, Abdenour Ardja (Olympique Akbou) et Abdelhamid Ameur (NRB Teleghma) ont écopé chacun de 3 matchs de suspension, dont 1 match avec sursis, plus 15.000 dinars pour "voies de fait envers adversaire sans lésion corporelle." Enfin, le secrétaire du NRB Teleghma Mohamed Messaoud a été sanctionné de 6 mois de suspension fermes, plus une amende de 35.000 dinars, pour "comportement antisportif envers officiel de match."