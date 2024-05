Une convention de partenariat a été signée, mardi, entre le Centre universitaire "Salhi Ahmed" de Nâama et le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) pour le financement des startups et leur accompagnement.

Le document a été paraphé au niveau du Centre universitaire "Sahli Ahmed" par le recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, Safi Habib, et le Délégué de la région Ouest du CREA, Mansour Hamamouche, au cours d’une cérémonie supervisée par le wali de Nâama, Lounes Bouzegza, indique-t-on.

La convention vise principalement à créer un point de contact entre le Centre universitaire de cette wilaya des Hauts-plateaux de l’Ouest et le CREA, dans l’optique de faire bénéficier les porteurs de projets de recherche des "expériences de terrain" et des propositions des partenaires et des opérateurs économiques.