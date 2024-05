Le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, effectue une visite de travail aux Etats-Unis, accompagné de cadres supérieurs de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a indiqué, mardi, un communiqué de ce corps de sécurité.

Inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale algéro-américaine dans le VOLET policier, cette visite tend à "renforcer la coopération et à échanger les expertises et les expériences en matière de lutte contre le crime organisé transfrontalier et s'enquérir des derniers modes et tactiques opérationnelles mis en place dans la lutte contre la criminalité", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, ajoute le communiqué, le DGSN a tenu une rencontre avec le Directeur du Bureau fédéral des investigations (FBI), James Smith, avec lequel il a abordé "les différents défis et les problématiques à caractère policier", et ce en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Washington et de l'ambassadrice des USA en Algérie.