Les épreuves de la Coupe d'Algérie de luttes associées individuelles cadets et juniors garçons en style libre et gréco-romaine auront lieu, les 17 et 18 mai à la salle omnisports "1er novembre 54" de Djelfa, a-t-on appris auprès de l'Instance fédéral.

Cette compétition de deux jours, organisée par la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports, avec la participation de plus de 400 lutteurs cadets et juniors en lutte libre et gréco-romaine de 15 ligues de wilayas du pays dans dix catégories de poids en lutte gréco-romaine.

Pour la journée du vendredi, les athlètes se disputeront les titres en lutte libre, tandis que la journée de samedi sera réservée aux tours éliminatoires et finales en lutte gréco-romaine.

Selon le vice-président de la FALA, Houari Hamidi, le choix a été porté sur la ville de Djelfa pour abriter la phase finale de la coupe d'Algérie cadets et juniors pour relancer la discipline, d'une part, et créer de nouvelle équipes, d'autre part.