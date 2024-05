La sélection algérienne de boxe prendra part au dernier tournoi mondial de qualification aux Jeux olympiques Paris 2024, prévu du 25 mai au 2 juin Bangkok en Thaïlande, avec un effectif composé de quatre boxeurs, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAB), lundi.

Il s'agit de Mohamed Houmri (80 kg), Youcef Islam Yaiche (71 kg), Oussama Mordjane (57 kg) et Mohamed Amine Meziane (51 kg).

Sous la houlette des entraineurs nationaux Ahmed Dine, Aziz Toualbini et Mohamed Allalou, ce quatuor peaufine sa préparation au Centre de préparation de Fouka (Tipasa), avec un regroupement qui s'étalera jusqu'au 19 mai, a précisé la FAB. Plus de 500 athlètes se disputeront les 51 places de qualification disponibles. Conformément au système de qualification de la boxe pour les Jeux olympiques de Paris 2024, seuls les CNO qui n'ont pas encore d'athlète qualifié(e) dans une catégorie de poids spécifique, via le tournoi de qualification continental correspondant, seront autorisés à inscrire un(e) athlète par catégorie de poids.

Possédant de réelles chances d'être médaillées à Paris, les boxeurs algériens ont déjà réussi à décrocher cinq billets pour les JO 2024, lors du tournoi pré-olympique de Dakar en septembre 2023, à savoir, Roumaissa Boualem (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg), Imane Khelif (66 kg), Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg).