A l'occasion de la canicule qui sévit , la Fédération de cardiologie rappelle quels sont les bons gestes pour protéger votre coeur par ces fortes chaleurs.

Contrairement à une idée reçue, le cancer du sein n’est pas la première cause de mortalité chez les femmes : chaque année, une femme sur 24 succombe à ce type de cancer, alors qu’une sur 3 (dont un nombre de plus en plus important de femmes de moins de 50 ans) décède d’une maladie cardiovasculaire. Depuis dix ans, le nombre d’infarctus a augmenté de près de 15% chez les femmes de 35 à 44 ans. Et de près de 18% chez les femmes de 45 à 54 ans.

C’est pourquoi la Fédération française de cardiologie rappelle les règles à suivre pour éviter les accidents en cette période de canicule.

Munissez-vous toujours de bouteilles d’eau en quantité suffisante lors de vos déplacements et buvez abondamment.

N’hésitez pas à augmenter la fréquence des bains à une température de 1 à 2°C en dessous de la température corporelle.

Passez-vous régulièrement des linges frais et humides sur le corps.

Évitez de sortir entre 12h et 16h et limitez les efforts physiques.

Réduisez au maximum la consommation de cigarettes, d’alcool et de boissons sucrées ou à forte teneur en théine et caféine.

Portez des vêtements légers, amples, de préférence en lin ou en coton et de couleur claire ; protégez-vous la tête avec un chapeau et les yeux avec des lunettes de soleil à haut indice de protection.

Évitez de manipuler des substances polluantes (utilisation de solvants, de spray).

Malaises, maux de tête, sensation de faiblesse, vertiges, fièvre soudaine… doivent être pris au sérieux. Reposez-vous dans un endroit frais, buvez immédiatement et aspergez-vous d’eau fraîche. Et en cas de persistance de ces symptômes ou de signaux d’alerte comme des crampes musculairesau bras, à la jambe ou au ventre, n’hésitez-pas à consulter un médecin.

Les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiovasculaires chroniques doivent poursuivre leurs traitements en cours et consulter impérativement un médecin si des symptômes anormaux surviennent.