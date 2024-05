La première édition du concours universitaire national de la programmation et de la robotique s’est ouverte, lundi, à la Faculté des sciences et des technologies du pôle universitaire de Chetma de l’université de Biskra, avec la participation de 15 projets innovants de plusieurs universités nationales.

Les participants, qui représentent les clubs scientifiques des facultés des sciences et des technologies de dix universités du pays, rivaliseront pour les trois premières places du concours prévu en trois étapes, a indiqué le coordonateur de la manifestation, Tarek Djoudi. La première étape porte sur la présentation du projet, la seconde son évaluation par le jury et la troisième la désignation des lauréats, a-t-il précisé, en soulignant que les projets concernent les domaines de l’intelligence artificielle (IA), la programmation, l’industrie, l’agriculture, la médecine, le développement durable, la lutte contre les incendies, la protection des personnes et des biens outre des applications de robotique. Cette initiative est une opportunité pour mettre en exergue les compétences de l’élite estudiantine universitaire à travers des solutions innovantes à des problématiques de nombre de secteurs, ainsi que pour l’échange de connaissances entre les jeunes participants, a-t-il encore précisé.

Cette manifestation scientifique a été précédée d’une période de formation des participants organisée en coordination avec la direction de l’animation universitaire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pendant 30 jours pour développer leurs connaissances relatives à la conception de prototypes, la robotique et la programmation, a-t-on indiqué.