Les services de la Sûreté d’Oran ont mis fin aux activités d’un réseau criminel composé de deux individus, spécialisé dans le blanchiment d’argent et de transfert de biens provenant des revenus de la criminalité et ont récupéré 22 véhicules, a-t-on appris, lundi, de la direction de la Sûreté de wilaya.

Cette opération a été menée sur la base d’informations parvenues à la brigade de lutte contre la grand banditisme de la Sûreté de wilaya d’Oran, selon lesquelles deux suspects avaient transporté plusieurs véhicules d'origine suspecte de l’une des wilayas voisines vers la ville d’Oran, avec l'intention de dissimuler leur origine, a indiqué la cellule de la communication et des relations publiques.

Les enquêtes approfondies ont révélé qu’il s’agissait de revenus criminels issus du blanchiment d’argent.

D'autre part, après avoir accompli l'ensemble des procédures légales, les suspects ont été arrêtés et 22 véhicules récupérés, de même qu’une somme d’argent provenant des produits criminels s’élevant à 100.000 DA, a-t-on ajouté.

Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des suspects, qui ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes pour blanchiment d’argent et transfert de biens provenant de revenus de la criminalité, dont le but de dissimuler leur provenance illicite, et ce dans le cadre d’un groupe criminel, ainsi que dissimulation de revenus résultant du blanchiment d'argent, selon la même source.