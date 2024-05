Une vaste opération a été lancée pour la réhabilitation et le réaménagement de la forêt de Boumergued, située à l’entrée Est de la ville de Bordj Bou Arreridj, afin d’y assurer les conditions de détente et de divertissement pour les familles, apprend-on, lundi, des services de wilaya.

Selon les mêmes services, le wali, Kamel Nouicer, a décidé, suite à une inspection de ce site forestier, une série de mesures d’urgence portant sur le lancement, au plus vite, des travaux de réaménagement des diverses structures de service et sportives de cette aire naturelle.

Les travaux, ainsi retenus au profit de cet espace public naturel récréatif des familles, portent sur la réalisation d’une vaste aire de jeu pour les enfants, le nettoyage du site, l’aménagement des surfaces pour les familles, l’entretien et l’exploitation des structures mitoyennes à la piste athlétique située à l’intérieur de cette forêt, qui accueille régulièrement des manifestations athlétiques nationales et locales, selon la même source.

Il est également prévu le réaménagement des accès principaux, de la piste de cross-country, la réalisation de piscines de proximité et l’exploitation des kiosques abandonnés, ont ajouté les mêmes services.

Le wali a insisté à l’occasion sur l’hygiène et la sécurisation du site dans le cadre des préparatifs, en prévision de la saison estivale, et une campagne de nettoyage de cette forêt a été ainsi lancée et se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine prochaine, selon la même source qui a assuré que d’autres campagnes de nettoyage seront périodiquement engagées pour préserver ce site naturel.

Parallèlement à ces actions, la conservation locale des forêts poursuit la mise en œuvre de son programme anticipatif en prévision de la saison chaude, par l’aménagement de sentiers forestiers y compris dans la forêt de Boumergued afin de faciliter les interventions en cas d’incendie.