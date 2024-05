Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, dimanche, ses sincères condoléances et a exprimé sa profonde compassion aux familles des cinq enfants décédés par noyade au niveau de la Promenade des Sablettes.

"C'est avec une profonde consternation et une immense douleur que nous venons de perdre, tout comme les familles endeuillées, nos enfants à la fleur de l'âge qui ont rendu l'âme dans une terrible tragédie à la Promenade des Sablettes à Alger, morts par noyade alors qu'ils venaient d'arriver de la ville de Médéa pour une excursion", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"En cette pénible épreuve et en ces moments ô combien douloureux que nous partageons avec les parents, les proches et les amis des victimes: Mahmoudi Hamza, Ben Kaida Sohaïb, Rabehi Anas, Derouaïa Alaeddine et Ben Kaida Younes Abdelmoutalib, je tiens à leur présenter, eux qui s'arment de patience et de foi face à cette circonstance éprouvante, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, priant Allah le Tout Puissant de leur prêter patience et réconfort ainsi qu'un prompt rétablissement aux camarades des victimes qui reçoivent les soins".