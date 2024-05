Non, on ne peut pas réutiliser sa crème solaire de l'an dernier. On ne peut pas non plus fabriquer

soi-même sa protection solaire. Zoom sur les "fausses bonnes idées" à éviter !

C'est "le" produit incontournable des vacances : la crème solaire protège notre peau contre les rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil. Il existe 3 types de rayons UV : les UVA pénètrent profondément dans la peau et sont responsables de brûlures, de rides prématurées, de taches cutanées, mais aussi (et c'est plus grave) de lésions cutanées précancéreuses et de cancers de la peau.

Les UVB, quant à eux, endommagent la couche superficielle de la peau : s'ils sont à l'origine du bronzage, ils peuvent aussi favoriser le développement d'un cancer de la peau. Enfin, les UVC, qui sont particulièrement dangereux pour la peau et les yeux, sont heureusement retenus par la couche d'ozone.

CRÈME SOLAIRE : COMPRENDRE L'INDICE DE PROTECTION (SPF)

Crème solaire : comment ça fonctionne ? Une crème solaire se compose d'au moins 2 types de filtres : les filtres chimiques (qui absorbent les rayonnements ultraviolets et les transforment en chaleur, ce qui est sans danger pour la peau) et les filtres physiques (composés de minéraux qui "reflètent" les rayons UV à la manière d'un miroir, pour les empêcher de pénétrer dans la peau).

Crème solaire : que signifie l'indice de protection (SPF) ? L'indice de protection solaire (IP ou SPF) correspond au degré de protection du produit. Ainsi, en l'absence de protection solaire, il faut environ 20 minutes pour que la peau devienne rouge ; avec une crème solaire dotée d'un SPF 30, ce temps sera multiplié par 30 environ - soit 10 heures - à condition d'en remettre régulièrement !

Attention ! Ce SPF ne concerne que les rayons UVB : conformément à la règlementation européenne, les crèmes solaires doivent toutefois garantir une protection UVA au moins égale au tiers de la protection UVB. Par exemple : une crème SPF 30 protégera la peau contre les UVB pendant 10 heures environ, mais seulement pendant 3 heures contre les UVA.

1/10 - 1 - Réutiliser la crème solaire de l'an dernier. Attention : les crèmes solaires ont (aussi) une date de péremption : en général, elles se conservent maximum 12 mois après l'ouverture. On évite également de réutiliser la crème solaire de l'an dernier, surtout si elle a passé des heures au soleil et/ou enfermée au chaud dans la voiture. Une crème solaire phasée (c'est-à-dire : avec un dépôt huileux par-dessus et éventuellement une mauvaise odeur) est bonne pour la poubelle !

2/10 - 2 - Choisir sa protection solaire au hasard. Règle n°1 pour choisir sa crème solaire : respecter son phototype ! Ainsi, les peaux très pâles qui ne bronzent pas (phototype 0 et 1) opteront pour une crème solaire dotée d'un SPF 50+ qui bloque un maximum les UVA et les UVB. Les peaux claires qui bronzent un peu (phototype 2) choisiront une crème solaire SPF 50. Les peaux claires et mates qui bronzent facilement (phototypes 3 et 4) opteront pour un SPF compris entre 15 et 30. Enfin, les peaux noires pourront choisir un SPF 6 à 10 - n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

3/10 - 3 - Se tartiner une fois et puis c'est tout. Il est nécessaire de se tartiner de crème solaire (au moins) une fois toutes les deux heures et après chaque baignade... même si le produit est estampillé "waterproof" ! Les peaux les plus pâles (phototypes 1 et 2) renouvelleront l'application encore plus fréquemment pour se protéger au mieux contre les rayons UV.

4/10 - 4 - Acheter une crème solaire différente pour les enfants et les adultes. D'après une enquête du magazine 60 millions de consommateurs publiée au mois de juin 2017, il n'est pas nécessaire d'acheter des crèmes solaires différentes pour les enfants et pour les adultes puisque les compositions sont quasi-identiques. Bref, une bonne protection solaire (à acheter en pharmacie, avec un indice de protection suffisant) est amplement suffisante pour toute la famille...

5/10 - 5 - Se contenter de la crème solaire. Mettre de la crème solaire pour protéger sa peau contre les rayons UV nocifs, oui, c'est incontournable... mais pas suffisant ! Il est également indispensable d'éviter de s'exposer aux heures les plus ensoleillées (entre midi et 16 heures), de porter un chapeau et des lunettes de soleil, et de compléter le tableau avec un tee-shirt pour les enfants. En outre, les phototypes 0 (avec une peau très pâle qui brûle et qui ne bronze jamais) doivent éviter au maximum l'exposition au soleil.

6/10 - 6 - Mettre très peu de crème solaire. La crème solaire n'est efficace que si elle est appliquée en quantité suffisante sur la peau ! Ainsi, les experts recommandent de tartiner l'équivalent d'1 c. à c. par bras, 2 c. à c. pour les jambes, et 1 c. à c. minimum pour le visage, le cou et le décolleté. La présence d'un film blanchâtre sur la peau est un bon indicateur. Un flacon de 50 cl n'est donc pas censé durer 2 mois, mais maximum 5-7 jours...

7/10 - 7 - Oublier certaines parties du corps. Bien sûr, la crème solaire doit être appliquée en couche généreuse sur les épaules, les bras, les jambes, le décolleté et le dos - des zones particulièrement exposées aux coups de soleil ! Toutefois, il ne faut pas oublier les zones-traîtres qui peuvent aussi brûler sous l'action des rayons UV : les oreilles, les pieds (et les orteils), le sommet du visage (la racine des cheveux, notamment) et l'arrière des genoux.

8/10 - 8 - Ne mettre de la crème solaire qu'à la plage ou à la piscine. Sans surprise, les méfaits des rayons UV ne s'arrêtent pas à la limite de la plage ou de la piscine ! Même pour bronzer dans le jardin, aller se promener en ville ou boire un verre en terrasse, on n'oublie pas de se tartiner généreusement pour protéger sa peau. Bon à savoir : certains produits solaires sont plus adaptés à un usage urbain puisqu'ils laissent moins de traces blanches et un aspect moins gras.

9/10 - 9 - Ne pas regarder la composition de sa crème solaire. Il est essentiel de jeter un coup d'oeil à l'étiquette de sa crème solaire et d'éviter autant que possible les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens : benzophénone (1, 2 et 3), dihydroxybenzophénone, homosalate, octyl methoxycinnamate (OMC), 4-méthylbenzylidène camphre...

10/10 - 10 - Opter pour une crème solaire fait maison. Une étude de la University of North Florida (aux États-Unis) publiée en mai 2019 s'est intéressée aux recettes de crèmes solaires "maison" partagées sur les réseaux sociaux. Verdict : ces produits ne peuvent pas garantir une bonne protection contre les UVA et les UVB. Les crèmes solaires DIY sont donc à bannir... en particulier chez les enfants.