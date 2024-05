Avec les premiers beaux jours, on a envie de chasser le teint gris de l'hiver. Mais ce ne sont pas les premiers rayons du soleil de mars qui vont nous donner instantanément meilleure mine. Alors on multiplie les stratégies.

Envie de gommer votre mine de papier mâché au sortir de l'hiver ? Commencez déjà par refuser la tentation de vous offrir quelques séances d'UV en institut ou centre de bronzage pour afficher un début de hâle. En effet, ces UV artificiels font plus de mal que de bien. Comme l'explique le Dr Michel Jeanmougin, dermatologue à l'Hôpital Saint-Louis, "ils provoquent une coloration par oxydation des prémélanines (celles déjà formées), mais n'engendrent pas de synthèse de vraie mélanine." De plus, ces UV accélèrent et accentuent le phénomène de photovieillissement, car ils pénètrent plus profondément dans le derme que les UVB, provoquant l'élastose, et accroissent le risque de cancer cutané. Donc, on oublie.

ON COMMENCE PAR COLORER SON ASSIETTE

On consomme à volonté fruits et légumes colorés - orange et rouges - qui contiennent bêtacarotènes et lycopènes, les mêmes substances que l'on retrouve dans les gélules et qui teintent légèrement la peau. Quand le soleil est encore timide, on peut les associer à des compléments alimentaires dits autobronzants qui "colorent" la surface de la peau sans jouer sur le phénomène de bronzage.

À partir du mois de mai, on pourra enchaîner sur une cure de boosters de mélanine qui accélèrent et surtout harmonisent la montée de la mélanine. Ils contiennent aussi des bêtacarotènes pour une légère coloration, mais leur action est renforcée par des précurseurs de mélanine, et d'antioxydants qui protègent aussi la peau des méfaits du soleil.

UN FAUX HÂLE EN QUELQUES HEURES

C'est l'apanage des autobronzants. Fini la peau orangée et les grandes traces. Ils sont toujours à base de DHA (dihydroacétone) mais désormais tirée d'ingrédients naturels (dérivés de sucres de canne ou de maïs), mieux dosée et formulée. En réagissant avec les acides aminés présents à la surface de la peau, elle crée des pigments bruns, les mélanoïdines, qui n'ont rien à voir avec la mélanine du vrai bronzage. Mais pour que la couleur soit optimale et proche d'un résultat naturel, tout est question de pH : il doit être d'environ 4,5 au moment de l'application. D'où l'ajout dans les formules de substances dites "tampon" qui permettent de maintenir ce niveau.

LES BB CRÈMES POUR LA JOUER TOUT EN DOUCEUR

Pas fan de l'autobronzant ? Si l'on préfère moduler la couleur, on opte pour une BB crème, une gelée bronzante pour le visage - et le corps - ou les poudres de soleil. Les fameuses BB crèmes existent dans des teintes dorées qui miment assez naturellement le bronzage tout en apportant du soin. Certaines affichent même un indice de protection solaire. Une autre option : les gelées bronzantes. Assez foncées lorsqu'elles sortent du tube, elles teintent en transparence, cependant sans masquer les défauts de peau si l'on en a. Il en existe aussi pour le corps, pour teinter ses bras, son décolleté ou ses jambes.