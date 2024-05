Nos cheveux sont souvent plus fragilisés en cette saison que le reste de l’année. Nos conseils pour les protéger du soleil et les garder vigoureux et brillants tout l'été.

Tout comme la peau, les cheveux ont intérêt à être bien protégés en été. Du soleil d’abord. Ses rayons associés au vent fragilisent la kératine et assèchent la fibre capillaire. Les UV oxydent la mélanine qui éclaircit les cheveux.

Le sel et le sable n’arrangent rien. Leur structure cristalline peut engendrer une abrasion mécanique du cheveu et soulever les écailles. Un peu comme l’eau et le chlore de la piscine qui ont pour effet de casser carrément les écailles du cheveu. Résultat ? "Les cheveux sont plus ternes, rugueux et secs au toucher, difficiles à coiffer. Les écailles étant abîmées, le cheveu est plus poreux et les fourches apparaissent", explique Céciel Levêque, experte scientifique capillaire Timotei. Les plus à plaindre sont certainement les cheveux colorés. Sans protection, "les UV dégradent les pigments et le cheveu devenant plus sec et plus poreux, il retient d’autant moins bien la couleur".

Les bons gestes pour mettre ses cheveux sous protection

Comme on n’a pas envie de ressembler à un épouvantail, on adopte ces quelques gestes beauté :

On porte un chapeau le temps de l’exposition au soleil pour protéger la kératine et la mélanine de la fibre, soumises à rude épreuve l’été.

On évite de mouiller ses cheveux lors des baignades en eau de mer et en piscine, parce que les cheveux humides sont plus fragiles. Pas évident quand on est à la mer, direz-vous… Alors on les relève ou on les attache pour avoir le moins de contact possible avec l’eau.

On sèche ses cheveux mouillés en les tamponnant doucement avec une serviette pour ne pas les abîmer.

Pour protéger ses cheveux longs : on protège les pointes qui ont tendance se déssécher en les cachant dans un macaron ou en faisant de simples tresses. On oublie les barrettes trop serrées et les élastiques en caoutchouc, qui cassent facilement la fibre.

Shampoing, après-shampoing, masque, le trio gagnant

Côté soin, chaque type de cheveu a son rituel beauté.

L’atout beauté des cheveux bouclés pour l’été commence par un masque nourrissant au beurre de karité par exemple.

Les cheveux colorés utiliseront des brumes capillaires en spray spécial cheveux colorés pendant l’exposition au soleil à vaporiser tous les deux ou trois bains, des racines jusqu'aux pointes. Cela permettra de protéger les pigments des rayons UV.

Les cheveux mi-longs et longs peuvent aussi protéger leurs cheveux du soleil en les tressant et en les recouvrant d’huile de palme. Quel que soit le type de cheveu, il existe tout de même un truc imparable : "Avant les baignades ou l’exposition au soleil, il est conseillé d’utiliser un masque capillaire après-shampooing. Le masque, ultra riche en agents de soin, permettra de bien refermer les écailles et gainer la fibre pour apporter au cheveu soin et protection nécessaires pour faire face aux agressions futures", conseille notre experte.

Et après la baignade ? On élimine les résidus de sel, de sable ou de chlore en utilisant à la suite un shampoing doux, un après-shampooing et un masque. Cette combinaison permet de nourrir, réparer et entretenir l’éclat de nos cheveux.