Les vacances tant attendues arrivent enfin ! Les conseils des dermatologues pour essayer

de passer un été sans coup de soleil.

Faut-il rappeler que la protection solaire est indispensable pour tout le monde (même en ville), dès les beaux jours, et qu'il n'y a aucune exception ? Cependant, pour chaque situation, il existe des précautions spécifiques à prendre. Voici les bons réflexes à adopter avant et pendant vos prochaines expositions au soleil, pour éviter les coups de soleil.

COMMENT ME PROTÉGER SI J'AI LA PEAU SENSIBLE ?

Il faut distinguer la "peau sensible", c'est-à-dire une peau qui réagit mal à des facteurs souvent bien tolérés par les autres peaux, de la "peau sensible au soleil". Celle-ci est plutôt de phototype clair (peau claire et cheveux clairs). Pour la protéger, il est indispensable d'adopter un produit de protection avec un indice élevé et de s'exposer avec modération.

Préférez les formules avec des actifs apaisants (allantoïne, bisabolol, etc. ) et dont les ingrédients renforcent la peau face aux intolérances. En plus de la crème solaire, utilisez une protection vestimentaire : des vêtements avec des manches, un chapeau à bords larges... À ne pas confondre avec les peaux photosensibles à cause de certaines pathologies présentes à la naissance ou acquises au cours de la vie. Dans ce cas, le soleil est interdit.

EN CAS D'ALLERGIE À LA CRÈME SOLAIRE, COMMENT RÉAGIR ?

"L'allergie à la crème solaire est possible, mais elle reste minoritaire" rassure la Dre Michèle Sayag, médecin allergologue. Lorsqu'elle survient, elle peut être compliquée à détecter, car les symptômes de l'allergie (rougeurs, boutons démangeaisons... ) peuvent être pris pour un manque de photoprotection et être confondus avec un érythème.

Contrairement aux idées reçues, l'allergie n'est pas forcément due aux filtres solaires, elle peut être liée aux autres ingrédients de la formule. Ne zappez pas pour autant la crème solaire. Commencez par troquer votre crème à base de filtres chimiques (il en existe une vingtaine de différents) contre une protection minérale. Ses pigments, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc réfléchissent l'énergie lumineuse pour protéger la peau. Les formules ont fait des progrès et sont devenues plus sensorielles. Elles ne laissent plus de traces blanches comme autrefois.

Attention : si l'allergie persiste, consultez un allergologue pour connaître l'ingrédient auquel vous êtes allergique.

QUE FAIRE LORSQU'ON EST SUJETTE À LA LUCITE ESTIVALE BÉNIGNE ?

Cette photodermatose est plus fréquente chez les femmes, et encore plus lorsqu'elles sont jeunes. "Elle touche les zones exposées nouvellement et brutalement, comme le décolleté, les membres, le dessus des pieds et des mains" ,explique la Dre Sayag. Elle se caractérise par de petits boutons qui démangent et qui reviennent chaque été.

Pour prévenir ce phénomène, plusieurs réflexes à adopter. D'abord, exposez-vous progressivement : 20 minutes, pas plus, les premiers jours. Si possible, n'attendez pas les vacances pour commencer à vous exposer. Les longs bains de soleil sont à proscrire. Bien sûr, l'exposition se fait toujours sous très haute protection, avec un SPF 50+. "Attention, les UVA jouent un rôle très important dans le déclenchement de la lucite estivale bénigne, il est donc essentiel de choisir des produits avec une protection UVA très élevée" rappelle l'allergologue.

Protégez votre décolleté avec des vêtements après la baignade, par exemple. Les compléments alimentaires à base de caroténoïdes (lycopène, bêtacarotène...) peuvent être un bon coup de pouce, à prendre deux ou trois semaines avant l'exposition afin de préparer les cellules à l'action des UV. Bien sûr, cela ne dispense pas d'une protection SPF 50+ au moment de l'exposition.

Dans les cas les plus persistants, consultez un dermatologue. Il pourra vous prescrire un traitement médical préventif : antipaludéen par voie orale ou séances de puvathérapie (rayons UVA sous contrôle dermatologique).

MA PEAU EST NORMALE, DOIS-JE LA PRÉPARER À L'EXPOSITION SOLAIRE ?

Oui, en la préparant au moins 15 jours avant le départ, vous pouvez préserver la jeunesse et la qualité de la peau. Dopez la mélanine avec un soin préparateur, à appliquer matin et soir, pour renforcer la résistance de la peau au soleil. "Il permet un bronzage plus rapide, ce qui minimise les risques de coup de soleil" explique Aurélie Guyoux, biochimiste. Le bronzage dure également plus longtemps.

Pensez aussi à nourrir votre peau au quotidien, car une peau bien hydratée se défend mieux et bronze sans dessécher. Enfin, la veille de la première exposition, faites un gommage doux pour éliminer les cellules mortes et garantir ainsi un bronzage plus lumineux.

SE PROTÈGE-T-ON TOUJOURS DE LA MÊME MANIÈRE ?

Non, il faut vous protéger en fonction de l'environnement : l'heure de la journée, le pays où vous vous trouvez, la surface sur laquelle vous êtes et, bien sûr, votre couleur de peau. Plus l'indice de protection de votre crème est élevé, plus la protection est intense, mais même avec un indice très élevé, vous bronzerez ! Un SPF 15 filtre 93 % d'UVB ; un SPF 30, 96 % ; un SPF 50, 98 %. Enfin, il faut prendre en compte la réflexion des UV sur le sol : elle est de 0,5 à 4 % sur l'herbe, de 5 à 25 % sur le sable, de 20 % sur l'eau de mer en mouvement.

QUE FAIRE EN CAS DE TACHES BRUNES ?

Les taches brunes sont dues à un excès de mélanine lié à une accumulation d'expositions solaires. Pour limiter l'évolution de ces taches, il est préférable de réduire les expositions et d'utiliser des soins contenant des actifs régulateurs de mélanine comme l'extrait de réglisse ou la glabridine. Il existe également des soins qui stoppent la formation des taches tout en stimulant le bronzage naturel, pour une mine hâlée mais sans taches brunes.