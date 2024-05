Le ministre de la Formation et l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a loué dimanche à Bouira, les progrès réalisés en matière de modernisation de son secteur grâce au processus de numérisation lancé à travers une multitude de plateformes et d'applications créées à cet effet.

S’exprimant lors d’une journée ouverte tenue à Bouira avec la participation des acteurs locaux de la société civile, et suivie par visioconférence par les cadres du secteur à l’échelle nationale, le ministre a vivement salué les efforts consentis par les cadres de son secteur pour développer des plateformes et programmes numériques, comme "Tasyir", afin d’assurer une gestion globale et transparente du secteur.

"Tasyir concrétise sur le terrain les progrès numérique que connaît le secteur ", a souligné M. Merabi, lors de cette rencontre organisée à l’institut national spécialisé de la formation professionnelle Kebbabi Mohamed Ouali de la ville de Bouira.

Le recours à cette plateforme alimentée continuellement en données "nous permet d’avoir une vision claire sur le cours du développement de tout le secteur grâce aux différents services qu’elle offre en matière notamment de gestion à travers les différents établissements de la formation professionnelle", a ajouté le ministre.

Outre "Tasyir", le secteur connaît aussi la création d’autres applications et plateformes comme" Mihnati, Massar Mihani, Moutakawin", destinées, entre autres, à sensibiliser les jeunes ainsi que les entreprises économiques sur les différentes opportunités offertes par le secteur en matière de spécialités et d’emploi.

Le ministre a fait savoir que d’autres programmes et plateformes de ce genre comme "Douroussi, Charaka, Dalil", et d’autres, seront lancées et mis en services bientôt afin de permettre au secteur "d’aller vers une véritable numérisation".

"Toutes ces réalisations numériques s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à moderniser le secteur pour aller vers une meilleure gestion technique, pédagogique, administrative et financière ", a encore souligné M. Merabi.

Il a fait savoir, par ailleurs, que toutes les données et informations électroniques du secteur vont être enregistrées et sécurisées au Centre national algérien des services numériques, rappelant que la convention de réalisation de ce centre a été signée le 20 avril 2024 entre le Haut commissariat à la numérisation et le groupe chinois Huwei. Ce dernier (Huawei) pourrait donc œuvrer à l’encadrement du processus de la numérisation et la mutation numérique dans notre pays, a-t-il dit.

Pour la formation à distance et la certification électronique des diplômes, le ministre a rappelé qu’un accord avait signé en février dernier entre l’Autorité Gouvernementale de Certification Electronique et l’Office National de Développement et de Promotion de la Formation Continue.

Sur un autre volet, le ministre a rappelé l’importance de son secteur, car "il permet d’assurer au pays une main d’œuvre qualifiée qui peut travailler dans les différents domaines", a-t-il dit.

Au cours de sa visite, M. Merabi, a inauguré un centre de formation professionnelle à Bir Ghbalou, ainsi qu’un institut national spécialisé de la formation professionnelle, baptisé du nom du chahid Missoum Aissa à Ain Bessam.

A Sour El Ghouzlane, il s’est enquis de la prise en charge des apprentis au sein de la cimenterie relevant du Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA).

Dans la zone industrielle d’Oued El Bardi, il a visité une unité de fabrication de produits pharmaceutiques relevant du groupe Magpharm, qui emploie plus de 1.000 personnes entre ingénieurs et techniciens à travers ses différentes unités à l’échelle nationale.

A M’Chedallah, M. Merabi a présidé une journée d’étude sous le thème "la cybersécurité" organisée à l’institut spécialisé de la formation professionnelle Heddad Mohamed.