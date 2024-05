Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaïd, a affirmé dimanche lors d'une conférence organisée par l’Université "Bachir El Ibrahimi" de Bordj Bou Arreridj " l’importance de la révision linguistique des thèses de doctorat" assurant que "le Conseil œuvre pour que la langue arabe conserve sa place centrale".

En marge de la conférence tenue à la Faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion de l'Université "Bachir El Ibrahimi" de Bordj Bou Arreridj", M. Belaïd a souligné que cette rencontre sur l’importance de la vérification linguistique des thèses de doctorat et l’importance de la langue arabe dans la société, vient couronner les objectifs et la stratégie du HCLA de dynamisation et présentation des projets en rapport avec la langue arabe conformément aux orientations des autorités supérieures du pays de généralisation du numérique. Il a également affirmé que le Conseil "œuvre de tous ses efforts pour que la langue arabe conserve sa place centrale".

Il a aussi salué le colloque tenu à l’Université d’El Tarf sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la traduction de la langue arabe vers les autres langues et les facteurs susceptibles de développer la langue arabe, proposant diverses formules à l’actuelle génération qui maîtrise l’outil informatique.

L’intervenant a mis l’accent sur l’importance de l’investissement dans la traduction automatique après la réalisation d’excellents projets avec zéro papier, l’intelligence artificielle et un moteur de recherche en arabe, soulignant que certains dictionnaires ont été conçus avec des partenaires sociaux d’institutions arabes et seront distribués aux étudiants.

Le vice-recteur de l’Université "Bachir El Ibrahimi" chargé de la recherche scientifique, Mostefa Benrami, a, pour sa part indiqué que la conférence

s’inscrit dans le cadre de la série de conférences initiées par la direction de la recherche scientifique au profit des doctorants pour que leurs thèses soient exemptes d’erreurs, ajoutant que "le chercheur est tenu de maîtriser les termes techniques utilisés pour une formulation exacte de ses idées et une expression correcte".

Pas moins de 150 doctorants de diverses filières ont participé à cette conférence organisée par le vice-rectorat de la formation supérieure de troisième cycle, l'habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation en présence du président du HCLA et de plusieurs linguistes et chercheurs.