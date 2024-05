La compagnie "Tassili Airlines" compte renforcer son réseau de transport domestique régulier à travers le lancement de deux nouvelles lignes régulières reliant Alger à Oran via Béchar et Alger à Illizi via la wilaya d'El-Oued, en aller-retour, tous les dimanches, à partir du 9 juin prochain, a indiqué samedi un communiqué de la compagnie.

La compagnie publique de transport aérien a précisé que ces deux lignes avaient été créées pour garantir un service public supplémentaire au profit des collectivités locales nationales, précisant qu'il s'agit de la ligne Alger-Béchar-Oran-Béchar-Alger et de la ligne Alger-El Oued-Illizi-El Oued-Alger.

Tassili Airlines a fait savoir que son "programme de transport aérien régulier a été renforcé, avec le lancement d'une ligne reliant Alger à Tamanrasset via In

Salah, à raison de deux vols par semaine depuis décembre dernier, portant l'ensemble des lignes domestiques exploitées par la compagnie à 14 lignes intérieures reliant 10 villes à travers 24 vols par semaine.

Pour rappel, Tassili Airlines est une filiale du groupe Sonatrach, spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, outre le transport Grand public, domestique et international, depuis mars 2013.