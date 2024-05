L'Olympique Akbou a réussi une accession historique en Ligue 1 Mobilis, en s'imposant devant le NRB Teleghma sur le score de 1 à 0, en match comptant pour la 26e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Est, disputé samedi à Akbou.

Le but en "or" de l'accession a été inscrit par Arar (47e). A quatre journées de la fin de saison, l'Olympique Akbou (64 points) ne peut plus être rejoint au classement par son dauphin le MSP Batna (49 pts), qui a fait match nul face à l'Olympique Magrane (2-2). L'Olympique Akbou fondé en 1936, rejoint l'élite pour la première fois de son histoire, signant au passage sa troisième accession de suite. Auteurs d'une saison exceptionnelle, les Olympiens affichent un bilan de 20 victoires, 4 nuls et seulement deux défaites en Championnat avec 51 buts marqués et 14 encaissés.

Dans la bataille pour le maintien, cette 26e journée a été marquée par la précieuse victoire en déplacement de l'USM El Harrach devant l'E Sour Ghozlane (1-0). A la faveur de ce succès l'USMH (10e, 32 pts) a fait un grand pas vers le maintien, alors que l'E Sour Ghozlane (15e, 25 pts) est en ballotage défavorable pour sauver sa peau en Ligue 2.

Vainqueur à domicile (1-0), le HB Chelghoum Laid (30 pts) a rejoint son adversaire du jour l'AS Ain M'lila à la douzième place du classement, en compagnie de l'USM Annaba qui a dominé l'IRB Ouargla (4-0).

Dans les autres rencontres de cette 26e journée, la JS Bordj Menaél (5e, 39 pts) a battu (1-0) l'IB Khemis El Khechna (6e, 35 pts), alors que le MO Constantine (4e, 41 pts) s'est imposé devant la lanterne rouge le MC El Eulma (2-1), qui a déjà les deux pieds en palier inférieur.

Groupe Centre-Ouest : le RC Kouba accroché par l'ES Mostaganem

Dans la poule Centre-Ouest, le RC Kouba (2e, 58 pts) a raté l'occasion de relancer dans la course à l'accession, en concédant le match nul à domicile (0-0), face au leader, l'ES Mostaganem (63 pts).

Dans ce duel au sommet, les joueurs du RCK n'ont pas réussi à trouver la faille face à une solide équipe de Mostaganem, qui confirme son statut de solide candidat à l'accession en Ligue 1, à quatre journées de l'épilogue de la saison.

Dans la lutte pour le maintien, l'ASM Oran (12e, 30 pts) a réalisé la bonne opération de cette journée en quittant la zone de relégation, à la faveur de son large succès contre l'Olympique de Médéa (4-1), alors que le WA Boufarik et le NA Hussein-Dey, qui se sont neutralisés (0-0), glissent au 13e rang, synonyme de relégation avec 29 points.

Egalement concerné par la lutte pour le maintien, le RC Arbaâ (10e, 32 pts) a battu (1-0) la JSM Tiaret, alors que le WA Mostaganem (3e, 46 pts) a laminé la JS Guir Abadla (9-0), lanterne rouge avec 12 points.

De son côté, le SC Mecheria (9, 34 pts) s'est imposé contre le CR Témouchent (1-0), et s'éloigne de la zone rouge.

Dans les autres rencontres du groupe Centre-Ouest, le GC Mascara (4e, 43) a fait match nul (0-0) face à l'ESM Koléa (7e, 35 pts), alors que le MCB Oued Sly a battu le SKAF Khemis Miliana (2-1).

les résultats et classement

Groupe centre-Est - 26e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 26e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, disputés samedi :

Olympique Magrane - MSP Batna 2-2

E Sour Ghozlane - USM El Harrach 0-1

HB Chelghoum Laid - AS Ain M'lila 1-0

JS Bordj Menaél - IB Khemis El Khechna 1-0

CA Batna - AS Khroub 1-1

MO Constantine - MC El Eulma 2-1

Olympique Akbou - NRB Teleghma 1-0

USM Annaba - IRB Ouargla 4-0

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 64 26 accède en Ligue 1

---------------------------------------------------------

2). MSP Batna 49 26

3). CA Batna 42 26

4). MO Constantine 41 26

5). JS Bordj Ménael 39 26

6). IB Khemis Khechna 35 26

7). IRB Ouargla 34 26

--). AS Khroub 34 26

9). O. Magrane 33 26

10). NRB Teleghma 32 26

--). USM El Harrach 32 26

12). AS Aïn M'lila 30 26

--). HB Chelghoum Laïd 30 26

--). USM Annaba 30 26

15). ES Ghozlane 25 26

16). MC El Eulma 16 26.

Groupe centre-Ouest - 26e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 26e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, disputés samedi :

GC Mascara - ESM Koléa 0-0

WA Boufarik - NA Hussein-Dey 0-0

RC Arbaâ - JSM Tiaret 1-0

MCB Oued Sly - SKAF Khemis Miliana 2-1

RC Kouba - ES Mostaganem 0-0

WA Mostaganem - JS Guir Abadla 9-0

SC Mecheria - CR Témouchent 1-0

ASM Oran - O Médéa 4-1

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 63 26

2). RC Kouba 58 26

3). WA Mostaganem 46 26

4). GC Mascara 43 26

5). CR Témouchent 40 26

6). SKAF El Khemis 36 26

7). ESM Koléa 35 26

--). MCB Oued Sly 35 26

9). SC Mécheria 34 26

10). JSM Tiaret 32 26

--). RC Arbaâ 32 26

12). ASM Oran 30 26

13). NA Husseïn Dey 29 26

--). WA Boufarik 29 26

15). O. Médéa 15 26

16). JS Guir Abadla 12 26.