Le coup de starter de la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024) a été donné dimanche à Oran, avec le déroulement de la première étape reliant la ville d'Oran à Sidi Bel Abbès sur une distance de 142 km et en présence de 77 coureurs représentant 16 équipes.

Après la traditionnelle présentation des équipes participantes, la caravane du Tour d'Algérie 2024 s'est lancée où elle devra effectuer une tournée dans un grand nombre de wilayas du pays, en partant du nord-ouest du pays, à partir de la ville d'Oran (nord-ouest), en passant par différentes villes algériennes que sont: Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Blida, Bouira, Sétif, Constantine, Skikda, Annaba, Guelma, jusqu'à Annaba (nord-est).

Outre l'Algérie, les pays inscrits pour prendre part à ce rendez-vous sont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis, l'Erythrée, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Malaisie et la Mauritanie.

L'Algérie participe avec six clubs : Majd Al Guerara (Ghardaïa), NR Dély Ibrahim Club (Alger), Amel El Maleh (Ain Temouchent), Kantara Club (Biskra) et le Mouloudia Alger, qui marque son retour sur le Tour après une longue absence, en plus de Team Madar Pro, inscrit par l'UCI sur sa plateforme en tant qu'équipe continentale.

Cette 24e édition du Tour d'Algérie comporte sept maillots : le maillot jaune (leader du classement général), le maillot vert (coureur le plus rapide), le maillot blanc (meilleur cycliste de la catégorie des moins de 23 ans), le maillot à pois du meilleur grimpeur, le maillot bleu du vainqueur d'étape, le maillot orange du meilleur combattant et le maillot rouge du meilleur cycliste algérien dans le but "d'encourager les athlètes algériens" lors de cette édition.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.

Bon début de l'Algérien Nassim Saïdi

Le coureur algérien, Nassim Saïdi, vainqueur samedi du Grand Prix cycliste de la ville d'Oran, a bien entamé la compétition avec le soutien de son équipe Team Madar Pro, à la veille du départ officiel du Tour d'Algérie de cyclisme-2024 (TAC), prévu du 12 au 22 mai.

Samedi, Saïdi a couvert les 117 km (18 tours) du Grand prix de la ville d'Oran en 2:42.37, devant l'Indien, Cahy Adi Ai Man (Terengganu Cycling Team) et l'Allemand, Tillman Sarnowski (Embrace The World), de la catégorie des U23, auteurs du même chrono.

A l'issue de son succès, Nassim Saïdi a déclaré à l'APS: " je suis ravi de cette victoire ..la course était très difficile en raison du vent et de l'aspect tactique qui l'a caractérisé. L'essentiel pour nous c'est le travail du groupe qu'on a adopté dans l'équipe afin de remporter la 1re place. Je remercie surtout Hamza Amari qui m'a accompagné durant tout le peloton, sans oublier le rôle du staff technique".

Le vainqueur touchera une prime de 970 euros, le deuxième 484 euros, alors que le troisième percevra 243 euros, selon les dotations de ce Grand Prix.

Le vainqueur du Grand Prix de la ville d'Oran a ajouté: " notre victoire est très importante sur le plan mental avant le coup d'envoi du TAC-2024 qui est complétement différent, et où on sera tenu de gérer nos efforts, pour espérer figurer dans les bonnes positions au classement final, tout en essayant de remporter le maillot jaune du Tour".

Le Grand prix de la ville d'Oran a enregistré la participation de 72 cyclistes issus de 15 équipes dont 9 étrangères, en l'absence de la Libye qui a déclaré forfait pour cette course et tout le TAC.

Le début de la course qui a été très tactique entre les coureurs des différentes équipes présentes, a été bien entamé par le Français Duval Gwendy qui a dominé durant les neuf premiers tours, avec la présence, entre autres, de Hamza Amari (Team Madar Pro) dans le peloton de la course.

Les derniers tours ont été marqués par l'échappée d'un peloton composé de sept cyclistes (5 de Team Madar Pro et 2 de Madjd Grara), couvrant le coureur Nassim Saïdi qui a pris les choses en main durant les deux derniers tours, avant de franchir la ligne d'arrivée en première position qui lui a attribué 40 points au classement international.

Le Grand Prix de la ville d'Oran est le premier événement inscrit au programme du 24e Tour d'Algérie. Deux Grands prix restent à disputer : Annaba (22 mai) sur un parcours de 1,5 km en 50 tours, et le Grand Prix d'Alger le 24 mai (un parcours de 1,65 km en 50 tours).

Le 24e édition du Tour d'Algérie (12-21 mai) qui s'est élancé, dimanche, à travers dix étapes sur une distance de plus de 1400 km, verra la participation d'environ 80 coureurs représentant 16 équipes, dont dix formations étrangères, suite à l'absence de l'équipe nationale libyenne.

