Une vaste campagne de volontariat de nettoyage a été lancée, samedi à Tlemcen, sous la supervision des autorités de la wilaya.

Cette opération, organisée par les services de la wilaya à haï "Zitoune", dans la commune de Tlemcen, concerne l’ensemble des daïras et communes de la wilaya, notamment les grands groupements urbains des communes de Chetouane et Mansourah, comportant l'enlèvement des ordures et déchets, la taille des arbres, l’embellissement des espaces verts, le ravalement des façades et l'aménagement des trottoirs et autres.

Cette initiative qui s’étend jusqu’au 5 juin prochain vise, selon le wali de Tlemcen, Youcef Bachlaoui, à embellir l’environnement, donner une belle image de la wilaya pour attirer les touristes de l’intérieur du pays et de l'étrangers durant la saison estivale et éradiquer 244 points noirs dénombrés à travers toutes les communes de la wilaya.

Pour cette campagne, ont été mobilisés 1.420 agents de nettoiement, 240 camions, 280 engins de différents types et d’autres moyens, a-t-il ajouté.