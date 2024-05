Le Centre des Archives nationales a organisé, samedi à Alger, une rencontre

sur les massacres du 8 mai 1945, mettant en évidence les sacrifices énormes faits

par le peuple algérien pour recouvrer sa souveraineté nationale.

A ce propos, le directeur du Centre des Archives nationales, Mohamed Tiliouine, a affirmé que le 8 mai 1945 était "une station historique exceptionnelle qui nous oblige à nous y arrêter pour faire connaître les sacrifices immenses des ancêtres pour la libération de la nation", ajoutant qu'il s'agit d'un "message fort pour les générations futures pour suivre l'exemple des chouhada et des moudjahidine de la Révolution pour défendre la patrie et préserver sa sécurité et sa stabilité".

M. Tilouine a également rappelé le rôle du Centre dans la préservation des archives nationales à travers "la valorisation des documents en les mettant à disposition des historiens et des chercheurs, au service du savoir et de la préservation de la mémoire nationale".

Il a annoncé, à cette occasion, le lancement d'un site web dédié à la mémoire dans le cadre de la stratégie élaborée par la Direction générale des Archives nationales, visant à "renforcer la transition numérique dans le domaine du savoir et à faciliter la communication avec les chercheurs et les historiens dans le domaine des archives".

De son côté, le président de l'Association du 8 mai 1945, Abdelhamid Salakdji, a évoqué les massacres commis par la colonisation française le 8 mai 1945 contre le peuple algérien qui manifestait pacifiquement pour demander à la colonisation de tenir ses promesses, soulignant que ces massacres sont des crimes contre l'humanité.

M. Salakdji a salué les efforts des hautes autorités du pays pour préserver l'histoire et la mémoire et les ancrer dans l'esprit des générations futures.

Pour sa part, le président du Comité algérien pour l'Histoire et la Mémoire, Lahcen Zeghidi, a souligné la nécessité de "protéger les symboles de la Guerre de libération et la mémoire de la nation", soulignant l'importance de l'institution d'une Journée nationale de la Mémoire par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A cette occasion, une exposition-photos a été organisée mettant en exergue les principales stations historiques pendant la période coloniale, allant des résistances populaires et du mouvement national en passant par les massacres du 8 mai 1945, jusqu'au déclenchement de la Guerre de libération et le recouvrement de la souveraineté nationale.