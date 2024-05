L'avion amphibie développé par la Chine a récemment effectué son premier vol d'essai de nuit, selon son concepteur.

L'AG600 a effectué ce vol d'essai de nuit sur une base d'essai à Pucheng, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest), a indiqué l'AVIC General Huanan Aircraft Industry Co, Ltd, une filiale de l'Aviation Industry Corporation of China (Société de l'industrie aéronautique de Chine).

Le vol d'essai de nuit permet principalement d'évaluer et de valider le système d'éclairage de l'avion, une condition préalable essentielle pour garantir sa capacité à opérer en toute sécurité pendant les vols de nuit.

Après la vérification du vol de nuit, l'AG600 continuera à effectuer d'autres vols d'essai, ouvrant ainsi la voie à l'obtention du certificat de type pour le nouveau modèle d'avion, a expliqué le développeur.

La famille d'avions amphibies AG600 de la Chine est développée en tant qu'équipement aéronautique de pointe vital pour renforcer les capacités de sauvetage d'urgence du pays.

La famille d'avions AG600 est conçue pour effectuer des missions de sauvetage telles que la lutte contre les incendies et la recherche et le sauvetage en mer sur tous les types de terrains à travers la Chine, précise-t-on.