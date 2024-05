Des spécialistes universitaires ont appelé samedi à Batna, au cours d'une journée d'étude sur "la protection du patrimoine immatériel de l'Aurès face aux crises", à "la création impérative d'une banque de données sur ce patrimoine essentiellement oral pour éviter sa perte".

"Les services du secteur œuvrent à collecter ce patrimoine à travers son recensement ainsi qu'en faveur de la classification de certains de ses pans présentant un caractère spécifique à cette région", a affirmé Abderezak Bensalem, spécialiste en archéologie et chargé de la gestion de la direction de wilaya de la culture et des arts dans son intervention durant la rencontre organisée au complexe culturel et sportif de la cité Kechida.

De son côté, Azzedine Guerfi, président de l'association Medghassen, initiatrice de la rencontre, a évoqué le rôle à assurer par le Parc culturel des systèmes oasiens de l'Aurès qui comprend 12 communes de la wilaya de Batna et 8 autres de la wilaya de Biskra totalisant une superficie de 3.790 km2 dans la préservation de ce patrimoine immatériel que recèle la région par son recensement, sa valorisation et sa présentation.

La journée d'étude organisée en coordination avec la direction de la culture et des arts et l'université Batna-1 a donné lieu à la présentation de plusieurs conférences sur notamment le patrimoine oral toponymique.

Les rituels festifs aurésiens, les bijoux traditionnels et les traditions sociales de la région ont été également abordés par les intervenants qui ont unanimement souligné "la nécessité de rechercher des mécanismes efficients pour la préservation de ce riche patrimoine à l'échelle locale et nationale".