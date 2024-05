Au moins 267 personnes ont été tuées par des inondations et des glissements de terrain causés par de fortes pluies au Kenya, depuis la mi-mars, a déclaré le gouvernement, vendredi.

Selon le ministère de l'Intérieur et de l'Administration nationale, 188 personnes ont été blessées et 75 ont été portées disparues.

En outre, 281.835 personnes ont été déplacées et 380.573 ont été affectées par la persistance des fortes pluies et des inondations.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs régions du pays, exacerbées par le phénomène climatique El Nino 2023-24, accentuant le besoin urgent en aide humanitaire.

Près de 10.000 têtes de bétail ont été perdues et plus de 41.000 acres de terres cultivées, ainsi que des dizaines de routes ont été endommagées.

Selon les autorités et la Croix-Rouge kényane, près de 900 entreprises et 2.000 écoles, ainsi que des sources d'eau et des établissements de santé, ont été endommagés dans 11 des 42 comtés touchés par les inondations.

Selon le ministère, 30 responsables de la santé publique ont été déployés pour évaluer les risques dans les 167 camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays et pour évaluer les points de nutrition, d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène.

Le gouvernement a annoncé une enveloppe de 7,5 millions de dollars américains pour réhabiliter les écoles touchées par les inondations avant leur réouverture le 13 mai.

Selon le département météorologique du Kenya, les fortes précipitations devraient persister, mais avec une intensité moindre.

Les autorités kenyanes et les agences humanitaires ont appelé la population à éviter les zones inondées, à se déplacer sur des terrains plus élevés et à éviter de conduire pendant les fortes pluies.