La rencontre de mise à jour de la 22e journée du championnat professionnel de Ligue 1 Mobilis entre le MC Oran et l'USM Alger, se déroulera le mardi 21 mai 2024, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Pour rappel, cette rencontre avait été reportée en raison de la participation de l'USM Alger à la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Usmiste comptent deux autres rencontres en retard contre l'ES Ben Aknoun et le CS Constantine dont les dates de déroulement n'ont pas été encore fixées par l'instance chargée de la gestion de la compétition. L'USM Alger qui s'est imposé vendredi contre le MC El-Bayadh (2-1) au stade 5 juillet (Alger) en match de la 25e journée de Ligue 1 Mobilis, occupe provisoirement la 5e place avec 39 points et trois matchs en moins. De son côté, le MC Oran occupe provisoirement la 15e et avant dernière place avec 22 points et deux rencontres en plus à disputer dont la première ce samedi (17h00) en déplacement contre l'US Biskra.