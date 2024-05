L'ES Sétif a étrillé la lanterne rouge l'US Souf 3-0, mi-temps (3-0) en match de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, vendredi soir au stade 8 mai 45 de Sétif à huis clos.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Zamoum (25'), Lahmeri (33') et Guettaf (44') pour l'ESS.

Avec ce large succès, l'ESS reprend sa troisième place avec 41 points à une unité du podium, tandis que l'US Souf reste scotché à la 16e et dernière position avec 7 petits points et se dirige tout droit vers la L2. Un peu plus tôt, l'USM Alger a battu le MC El-Bayadh 2-1, mi-temps (2-1) en ouverture de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, vendredi au stade 5 juillet (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Belkacemi (19' sp, 45+3) pour l'USM Alger. Kamel Belmiloud (28' sp) pour le MC El-Bayadh. A la faveur de ce succès, l'USMA occupe la cinquième place avec 39 points et trois matchs en moins, tandis que le MCEB reste scotché à la 10e position en compagnie de l'USM Khenchela avec 31 points.

Vendredi, 10 mai :

USM Alger- MC El-Bayadh 2-1

ES Sétif - US Souf 3-0

Samedi, 11 mai (17h00) :

USM Khenchela - MC Alger

Paradou AC - ASO Chlef

NC Magra - JS Saoura

JS Kabylie - CS Constantine

CR Belouizdad - ES Ben Aknoun

US Biskra - MC Oran

Classement : Pts J

1). MC Alger 56 24

2). CS Constantine 43 23

3). CR Belouizdad 42 24

4).ES Sétif 41 25

5.) USM Alger 39 22

6). Paradou AC 36 24

7). JS Kabylie 34 24

8). JS Saoura 33 24

9). US Biskra 32 24

10). USM Khenchela 31 24

--). MC El Bayadh 31 25

12). ASO Chlef 28 24

13). NC Magra 27 24

14). ES B. Aknoun 23 23

15). MC Oran 22 23

16). US Souf 7 25.