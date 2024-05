La JS Kabylie a remporté la Coupe de la Ligue de football catégorie "Réserve" édition 2023/2024, en battant l'ES Sétif aux TAB (3-0, temps réglementaire et prolongation 2-2) en finale disputée vendredi au stade Salem Mabrouki de Rouïba.

Le gardien de la JSK Seif Benrabah a été l'artisan de ce sacré en stoppant les trois premiers tirs au mais sétifiens, alors que les trois tireurs des Canaris ont parfaitement transformé leurs tentatives.

Les deux équipes n'ont pas réussi à se départir pendant les 120 minutes de jeu avec une égalité sur toute la ligne.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Chemseddine Redouani (81' csc), Youcef Aouissi (94') pour l'ESS, et Mustapha Bott (84') et Redouane Berkane (91') pour la JSK .

Pour rappel, la JSK s'est qualifiée pour la finale de la deuxième édition de la Coupe de la Ligue "Réserve" en dominant le CS Constantine sur le score de 3 à 1, tandis que l'ES Sétif a écarté le MC Oran ( 1-0).