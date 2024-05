Soixante treize (73) coureurs représentant 15 équipes dont neuf étrangères prendront part au Grand Prix cycliste de la ville d'Oran, prévu samedi à partir de 14h00, a annoncé le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheireddine Barbari.

Le Grand prix de la ville d'Oran qui sera tracé sur un parcours de 6,5 Km (17 tours) sera marqué par l'absence de dernière minute de la sélection libyenne qui manquera également la 24e édition du Tour d'Algérie pour des "raisons administratives", a souligné le président de la FAC lors d'une conférence de presse animée samedi avant le coup d'envoi de la course.

Quant à la 24e édition du Tour d'Algérie (12-21 mai) qui s'élancera demain (dimanche) à travers dix étapes sur une distance de plus de 1400 km, il verra la participation d'environ 80 coureurs représentant 16 équipes dont dix formations étrangères, suite à l'absence de l'équipe nationale libyenne.

La caravane du Tour d'Algérie 2024 effectuera une tournée dans un grand nombre de wilayas du pays, en partant du nord-ouest du pays, à partir de la ville d'Oran (nord-ouest ) et en passant par différentes villes algériennes que sont : Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Blida, Bouira, Sétif, Constantine, Skikda, Annaba, Guelma, jusqu'à Annaba (nord-est).

Concernant les critères adoptés pour le choix du tracé du TAC-2024, Barbari a souligné qu'il s'agissait d'un "choix purement technique répondant à des normes et conditions de la Fédération internationale (UCI), en tenant compte de la justice régionale", tout en organisant la ligne de départ au centre ville de chaque wilaya. "Nous pensons à créer du spectacle et à faire connaître la discipline de la petite princesse au public algérien", a dit Barbari.

De son côté, le président du collège des commissaires, le Belge Ludo Smeyers, a exprimé son "admiration pour les aspects liés à l'organisation" du TAC-2024, soulignant que "l'organisation est très professionnelle et répond aux conditions" du cahier des charges de l'Union Cycliste Internationale (UCI).".

Le Belge Ludo Smeyers cumule près de 30 ans d'expérience en tant que commissaire de l'Union cycliste internationale, et a participé à plusieurs événements majeurs comme le Tour de France et le Tour d'Espagne.

A son tour, le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Oran, Adel Tedjar, a confirmé que la capitale de l'ouest algérien est "prête à accueillir cet événement sportif majeur à travers la qualité des infrastructures sportives et de base dont dispose la ville". Le responsable a révélé également que les autorités de la wilaya cherchent, à travers la Fédération algérienne de Cyclisme, "à inscrire le Grand Prix de la ville d'Oran au calendrier de l'Union Cycliste Internationale", afin qu'il devienne une date traditionnelle, contribuant à mettre en valeur le tourisme oranais.

Cette 24e édition du Tour d'Algérie comporte sept maillots : le maillot jaune (leader du classement général), le maillot vert (coureur le plus rapide), le maillot blanc (meilleur cycliste de la catégorie des moins de 23 ans), le maillot à pois du meilleur grimpeur, le maillot bleu du vainqueur d'étape, le maillot orange du meilleur combattant et le maillot rouge du meilleur cycliste algérien dans le but "d'encourager les athlètes algériens" lors de cette édition.

L'Algérie participe avec six clubs : Majd Al Guerara (Ghardaïa), NR Dély Ibrahim Club (Alger), Amel El Maleh (Ain Temouchent), Kantara Club (Biskra) et le Mouloudia Alger, qui marque son retour sur le Tour après une longue absence, en plus de Team Madar Pro, inscrit par l'UCI sur sa plateforme en tant qu'équipe continentale.

Interrogé sur les objectifs de la FAC dans cet événement sportif important, Kheireddine Barbari a déclaré : "Les représentants algériens cherchent à remporter le plus grand nombre d'étapes et à s'emparer du plus grand nombre de maillots possible".

Cette 24ème édition du Tour International d'Alger se distingue par l'inscription de trois Grands Prix internationaux : le Grand Prix de la ville d'Oran, le Grand Prix de la ville d'Annaba (22 mai) sur un parcours de 1,5 km en 50 tours, et enfin, le Grand Prix d'Alger le 24 mai (un parcours de 1,65 km en 50 tours).