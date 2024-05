Fourmillements, douleur dans les doigts la nuit… Le syndrome du canal carpien peut être très handicapant et même laisser des séquelles s’il n’est pas traité. Mais une intervention chirurgicale n’est pas toujours utile.

Canal carpien : ça démarre comment ?

Au début, les symptômes apparaissent souvent de façon insidieuse. Un engourdissement des doigts réveille en fin de nuit, mais il suffit de secouer la main pour le faire passer. On pense à des problèmes circulatoires. En fait, c’est le nerf médian qui est comprimé au niveau du poignet, le long du canal carpien. Ce qui entraîne peu à peu des troubles de la sensibilité du pouce, de l’index, du majeur et de la moitié de l’annulaire, parfois accompagnés d’une perte de force musculaire.

Canal carpien : d'abord les infiltrations

Un électromyogramme (EMG) permet de confirmer l’atteinte du nerf et d’évaluer le degré de compression. Le port d’une attelle qui immobilise le poignet la nuit, pendant plusieurs semaines, peut donner de bons résultats. On peut aussi essayer les injections locales de corticoïdes, à raison de trois maximum, la première étant souvent la plus efficace.

"Mais si l’on continue à être gêné au bout d’un an, il est préférable d’envisager l’opération", estime le Dr François Marin-Braun, coordonnateur et chirurgien du service SOS main de la clinique des Diaconesses à Strasbourg.

Attendre expose au risque d’avoir un nerf définitivement endommagé. Les doigts perdent leur sensibilité, les muscles de la base du pouce ne fonctionnent plus et celui-ci ne peut plus jouer son rôle de pince (il devient difficile de saisir de petits objets).

Cana carpien : la chirurgie libère le nerf comprimé

Pratiquée par des chirurgiens orthopédistes ou plastiques formés à la chirurgie de la main, l’opération du canal carpien consiste à fendre l’épais ligament qui ferme le canal carpien pour faire baisser la pression et libérer le nerf. Elle s’effectue le plus souvent sous anesthésie locorégionale, en ambulatoire (retour à domicile le soir même). La chirurgie classique laisse une cicatrice de 2 à 3 cm dans la paume de la main, sensible quelques semaines, et nécessite un arrêt de travail d’au moins un mois.

La vidéochirurgie permet d’ouvrir le canal carpien par une incision minime au niveau du poignet et de contrôler la libération du nerf grâce à une caméra. On peut conduire au bout de deux jours et reprendre le travail après deux ou trois semaines. «Lorsque les deux mains sont touchées, nous commençons par la plus atteinte. C’est une intervention courante qui donne des résultats durables», assure le chirurgien.