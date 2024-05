Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abdelali Hassani Cherif a souligné, vendredi à Oran, que les prochaines élections présidentielles constituent une étape importante pour le pays et que chacun doit contribuer à leur réussite.

M. Abdelali Hassani a indiqué lors d'une rencontre régionale des cadres féminins du Mouvement de la Société pour la Paix des wilayas de l'Ouest du pays, à la Maison de culture Zeddour Brahim Belkacem de la ville d'Oran, que "les prochaines élections présidentielles constituent une étape importante pour le pays, car c'est une opportunité pour la classe politique et les citoyens des différentes couches d'œuvrer à l'unité et à la stabilité du pays".

Le même intervenant a ajouté que "les prochaines élections présidentielles sont importantes, car elles se déroulent à la lumière des changements internationaux, des risques régionaux, de la concurrence intense entre les différentes puissances mondiales, des transformations en cours dans la région du Sahel et en Afrique, et des effets associés aux crises mondiales dans les domaines sécuritaire, économique et scientifique".

Le président du MSP a souligné la nécessité pour la classe politique algérienne de ressentir la nécessité de se mettre d'accord sur un terrain commun pour organiser des élections présidentielles démocratiques auxquelles chacun contribue sur la base de l'interaction démocratique et de la concurrence libre et honorable, en consacrant de nouvelles conceptions aux alliances et à ne pas reproduire les expériences antérieures qui ont contribué à la fermeture de la pratique politique, affaiblissant le rôle des partis et faussant le processus électoral.

M. Hassani a souligné que son mouvement est "un partenaire politique qui recoupe toutes les politiques, programmes et démarches qui préservent l'unité, la souveraineté, l'indépendance, la croissance économique et le développement de l'Algérie dans un sens positif et ne pratique pas le nihilisme dans ses démarches et positions politiques".

Le même orateur a appelé les militantes du MSP à interagir avec les priorités conjoncturelles, à participer à toutes les activités politiques et sociales qui servent le pays et la société et à soutenir les femmes palestiniennes face à l'agression que subit le peuple palestinien de la part de l’ennemi sioniste.