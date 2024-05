Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a présidé jeudi à Alger, la cérémonie de célébration du 58e anniversaire de la nationalisation des mines et du 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherches et d'exploitations minières (Sonarem).

La célébration se tient au Centre international des conférences Abdellatif Rahal, sous le patronage du Premier ministre, Nadir Larbaoui, représenté lors de cette cérémonie par son chef de cabinet, Mourad Benameur, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Cette cérémonie sera marquée par la signature de contrats et d'accords sur des projets miniers et dans la métallurgie, et des hommages à d'anciens travailleurs de la Sonarem pour les efforts consentis durant leurs carrières professionnelles et leur contribution à la construction et au développement du secteur minier.

Au programme de cette manifestation aussi, une exposition des différents produits miniers en Algérie, la projection d'un film documentaire et l'organisation d'une exposition de photos, consacrés aux anniversaires de nationalisation des mines (6 mai 1966) et de création de la Sonarem (11 mai 1967), ainsi que l'émission des premiers timbres-poste commémorant l'évènement.