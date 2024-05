Les autorités somaliennes ont demandé à l'ONU de mettre un terme à sa mission politique présente dans le pays depuis plus de dix ans, à l'expiration de son mandat en octobre prochain, ont rapporté, jeudi, des médias, citant une lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations unies.

Dans cette lettre, le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Moallim Fiqi, "a demandé la fin du mandat de la Mission d'assistance des Nations en Somalie (Manusom), après un examen approfondi de nos priorités stratégiques".

Saluant "le dévouement" de la mission qui "a joué un rôle crucial pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement de notre pays", il a estimé qu'"il est désormais approprié de passer à la prochaine phase de notre partenariat".

Il a assuré que "les leçons apprises durant la présence de la mission continueront à guider" les efforts du gouvernement.

La Manusom a été créée en juin 2013 par le Conseil de sécurité pour soutenir les autorités dans la transition vers la démocratie et un Etat de droit après plus de 20 ans de conflits entre milices claniques, groupes terroristes et gangs criminels.

Le président Hassan Cheikh Mohamoud multiplie toujours les initiatives pour tenter de sortir la Somalie de l'instabilité chronique dans laquelle elle vit depuis des décennies.