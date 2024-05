Le pagayeur algérien Brahim Guendouz sera aligné dans la 3e des quatre séries de l'épreuve du KL3 200M, vendredi fin d'après-midi aux Championnats du Monde para-canoë à Szeged en Hongrie, avec comme objectif de passer aux demi-finale.

Guendouz qui était en stage en Espagne au niveau du Centre Cear Cartuja de Séville, depuis fin avril et jusqu'au 22 juin, afin de se préparer Jeux Paralympiques 2024, sera en concurrence dans sa série avec sept autres athlètes, représentant la Korée (Yong Beam Choi), l'Iran (Massod Gheisari), le Canada (Gabriel Ferron-Bouius), l'Italie (Kwadzo Klokpah), la Hongrie (Erik Kiss), l'Egypte (Noureldin Ramadan) et l'Espagne (Nicolas Martinez).

Les six premiers des quatre séries, en plus des trois meilleurs 7es, animeront les trois demi-finales, prévues samedi matin et qui permettront, durant la même journée, aux trois premiers de chaque série de passer en finale A, alors que les 4es et 6es de chaque demi-finale disputeront la finale B.

Brahim Guendouz, unique représentant algérien en para-canoë aux Jeux paralympiques de Paris-2024, avait effectué un premier stage de longue durée au même centre.

Selon la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak (FASACK), l'objectif de Brahim Guendouz aux Mondiaux de Szeged en Hongrie est d'atteindre la demi-finale où il aura une belle opportunité pour l'athlète afin d'évaluer son niveau.

A l'approche des JO 2024, l'élite du sport algérien, particulièrement les athlètes qualifiés pour ces olympiades, ont choisi de peaufiner leur préparation à l'étranger, notamment en Turquie, au Portugal, en Roumanie et à l'Ile Maurice, comme c'est le cas pour la lanceuse marteau Zahra Tatar.