Le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a reçu, mercredi à Alger, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Alberto Cutillo, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération avec les entreprises italiennes, a indiqué un communiqué du groupe.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres dirigeants du groupe Sonelgaz, a été l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales entre Sonelgaz et les entreprises italiennes, que les deux parties ont qualifiées "d'excellentes", précise le communiqué.

A cette occasion, les deux parties ont exprimé "leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, notamment en ce qui concerne l'interconnexion électrique à travers la réalisation d'un câble sous-marin reliant l'Algérie à l'Italie via la Sardaigne, la participation des entreprises italiennes à la concrétisation du programme de transition énergétique, et le transfert d'expertises en matière d'électricité et de gaz, en particulier à travers la formation".

A ce propos, le PDG de Sonelgaz a réaffirmé la disponibilité du groupe public à renforcer les voies de coopération et à diversifier les opportunités de partenariat avec les entreprises italiennes, au mieux des intérêts des deux parties, rappelant la position de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie fiable et la renommée de Sonelgaz sur la scène régionale et internationale.

De son côté, l'ambassadeur d'Italie en Algérie a exprimé son "grand" intérêt pour deux points essentiels, à savoir la contribution à la réalisation de l'étude exécutive du projet de raccordement au réseau électrique des régions du nord et du sud, et la création d'un centre de formation destiné aux jeunes algériens et africains.

A cet égard, M. Adjal a salué cette proposition, soulignant les capacités énormes et les infrastructures importantes dont dispose Sonelgaz en matière de formation.

Il a également exprimé la disponibilité du groupe public à créer un jumelage entre ses écoles de formation et leurs homologues italiennes à travers un mémorandum d'entente dont les détails seront décidées ultérieurement.