Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, mercredi à Alger, que les projets des statuts et régimes indemnitaires des corps médical et paramédical traceront les "nouveaux contours" de la vie professionnelle de ces corps.

Dans une allocution prononcée lors d'une réunion sur la numérisation dans le secteur de la santé, M. Saihi a salué l'approbation par le Conseil des ministres, réuni mardi sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des projets de statuts et régimes indemnitaires pour les fonctionnaires relevant des corps médical et paramédical, figurant parmi "les meilleures lois que le secteur de la santé a connues".

Le ministre a souligné que grâce à ces projets, "les contours de la vie professionnelle de tous les fonctionnaires du secteur de la santé, qui inclut également la catégorie des corps communs et des contractuels, seront tracées, et ils bénéficieront également d'avantages liés à la classification dans les nouveaux grades, dans l'objectif de promouvoir cette catégorie qui a fait ses preuves sur le terrain".

M. Saihi a, également, fait savoir que les projets de statuts et régimes indemnitaires des corps médical et paramédical ont été élaborées avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris le partenaire social, l'administration et les experts", qualifiant ce processus de "fruit d'un travail collectif".

Après avoir salué l'intérêt accordé par le président de la République au secteur de la santé, le ministre a rappelé que lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions pour la "poursuite de l'élaboration de textes législatifs garantissant la spécificité des corps médical et paramédical afin de leur permettre de bénéficier d'autres avantages".

Par ailleurs, le ministre a exhorté les acteurs du secteur de la santé à poursuivre leurs efforts pour "fournir des services de santé garantissant une prise en charge optimale des patients", saluant la mise à la disposition du secteur les ressources humaines et matérielles par l'Etat.

A cette occasion, M. Saihi a appelé à "accélérer la numérisation de toutes les opérations liées au secteur de la santé, en tête desquelles le dossier médical du patient ainsi que la gestion des hôpitaux, dans une approche Zéro papier", dans le cadre de la concrétisation du principe de "transparence dans la gestion des services de santé".