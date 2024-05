Algérie poste a émis jeudi trois timbres-poste, mettant en avant les mines de fer de Gara Djebilet (Tindouf), de zinc de Tala Hamza (Béjaia) et de phosphate de Bled El Hadba (Tébessa), et ce, à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la nationalisation des mines.

L'oblitération premier jour de ces timbres commémoratifs a eu lieu en présence des ministres de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki lors de la cérémonie célébrant le 58e anniversaire de la nationalisation des mines (6 mai 1966) et le 57e anniversaire de la création de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières (Sonarem) (11 mai 1967).

Ces émissions philatéliques, d’une dimension chacune de 36 x 26 mm et d’une valeur faciale de 25 DA sont illustrées par des dessins créatifs représentant les trois mines.

La prévente de ces timbres poste s'étalera du 9 au 11 mai, alors que le premier jour de vente publique au niveau des bureaux de poste est prévu le 12 mai.

Tenue au Centre international de conférences (CIC) à Alger, la cérémonie a été marquée notamment par la signature de contrats et d'accords sur des projets miniers et dans la métallurgie, et des hommages à d'anciens travailleurs de la Sonarem pour les efforts consentis durant leurs carrières professionnelles et leur contribution à la construction et au développement du secteur minier.