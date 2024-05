Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé, mercredi, que l'hôpital Abu Youssef al-Najjar, dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza, n'est plus en mesure de fournir des services, après que l'entité sioniste a lancé une attaque terrestre.

Dans un post publié sur son compte sur la plateforme X, le DG de l'OMS a précisé que ''l’hôpital Abu Youssef al-Najjar, l’un des trois hôpitaux de Rafah, est hors service en raison des affrontements en cours dans ses environs et de l’opération militaire de l'armée sioniste à Rafah''.

''La fermeture du poste-frontière entrave les activités des Nations unies et paralysent l'acheminement du carburant. Sans carburant, toutes les opérations humanitaires seront interrompues'', a-t-il, en outre, regretté.

Avant de poursuivre : "Il ne reste que trois jours de carburant aux hôpitaux du sud de la bande de Ghaza, ce qui signifie que les services pourraient bientôt cesser de fonctionner''.

"A l'heure où les opérations humanitaires, déjà fragiles, doivent s'intensifier, l'opération militaire de Rafah limite encore davantage notre capacité à atteindre des milliers de personnes vivant dans des conditions désastreuses, sans nourriture, sans installations sanitaires, sans services de santé et sans sécurité adéquates'', a alerté le chef de l'OMS, appelant "à un arrêt immédiat de ce qui se passe à Ghaza".

L'armée sioniste a lancé, mardi, une opération militaire, prenant le contrôle opérationnel du passage frontalier avec l'Egypte côté palestinien, et fermant les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire.

L'entité sioniste mène, depuis le 7 octobre 2023, une offensive meurtrière contre Ghaza qui a fait environ 113. 000 victimes (entre martyrs et blessés), dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus de 10 000 disparus, sur fond de destructions massives et de famine qui a déjà coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées.