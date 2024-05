L'électrique empoignade opposant le RC Kouba (2e, 57 pts) à l'ES Mostaganem (1ere, 62 pts), constituera l'affiche de la 26e journée de la poule Centre-Ouest de Ligue 2 de football amateur, prévue samedi (15h00), au moment où le leader du groupe Centre-Est, l'Olympique Akbou tentera d'acter officiellement son accession en Ligue 1, lors de la réception du NRB Teleghma (9e, 32 pts).

Dans ce duel au sommet dans la course à l'accession, les joueurs du RCK qui surfent sur une série de six matchs sans défaites (5 victoires, 1 nul), auront à cœur de faire chuter les gars de Mostaganem, vainqueurs le week-end dernier contre le WA Boufarik (1-0). En cas de succès, le Raed reviendrait à deux points de l'ESM et ainsi relancer complètement la course à l'accession à quatre journées de la fin de saison.

Pour leur part, les joueurs de l'Espérance tenteront de revenir avec un résultat positif qui leur permettrait de creuser l'écart en tête du classement et confirmer leur statut de solide candidat à l'accession en ligue 1. Cette 26e journée sera également marquée par plusieurs duels dans la lutte pour le maintien, à commencer par l'opposition entre le WA Boufarik et NA Hussein-Dey, qui occupent conjointement la 12e place avec 28 points, soit une unité de plus que le premier relégable, l'ASM Oran qui accueillera l'O Médéa (15e, 15 pts).

Egalement concerné par la lutte pour le maintien, le RC Arbaâ (11e, 29 pts) recevra à huis clos la JSM Tiaret (8e, 32 pts), alors que la JS Guir Abadla, lanterne rouge avec 12 points, sera en déplacement chez le WA Mostaganem (3e, 43 pts). Les autres rencontres du groupe Centre-Ouest opposeront le GC Mascara (4e, 42 pts) à l'ESM Koléa (7e, 34 pts), le MCB Oued Sly (8e, 32 pts) au SKAF Khemis Miliana (6e, 36 pts), et le SC Mecheria (10, 31 pts) au CR Témouchent (5e, 40 pts).

Groupe Centre-Est : l'Olympique Akbou pour acter l'accession devant son public

Dans la poule Centre-Est, dont les rencontres sont également programmées samedi (15h00), l'Olympique Akbou (1er, 61 pts) accueillera le NRB Teleghma (9e, 32 pts) avec la ferme détermination de composter son billet en Ligue 1 professionnelle devant son public, une semaine après l'avoir raté en concédant une défaite surprise chez l'AS Ain M'lila (0-1).

Avec 13 points d'avance, les Olympiens ont besoin d'un petit succès pour réussir une accession historique en Ligue 1 depuis la création du club en 1936. Distancé dans la course à l'accession, le MSP Batna (2e, 48 pts) évoluera en déplacement chez l'Olympique Magrane (9e, 32 pts), alors que le CA Batna (3e, 41 pts) accueillera l'AS Khroub (8e, 33 pts). Dans la bataille pour le maintien, cette 26e journée sera marquée par la confrontation très attendue entre l'E Sour Ghozlane (15e, 25 pts) à l'USM El Harrach (12e, 29 pts).

La formation de Sour Ghozlane est dans l'obligation d'obtenir un résultat positif pour sortir de la zone de relégation à quatre journées de l'épilogue de la compétition. Coincé dans la zone rouge, le HB Chelghoum Laid (13e, 27 pts) recevra l'AS Ain M'lila (11e, 30 pts) avec l'ambition de l'emporter, tout comme l'USM Annaba également treizième, qui accueillera l'IRB Ouargla (7e, 34 pts). Les deux dernières rencontres de cette 26e journée opposeront la JS Bordj Menaél (5e, 36 pts) à l'IB Khemis El Khechna (6e, 35 pts) et le MO Constantine (4e, 38 pts) au MC El Eulma (16e, 16 pts), qui a déjà les deux pieds en palier inférieur.

le programme de la 26e journée

Groupe centre-Ouest

Programme de la 28e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, prévue samedi à 15h00 :

GC Mascara - ESM Koléa

WA Boufarik - NA Hussein-Dey

RC Arbaâ - JSM Tiaret (Huis clos)

MCB Oued Sly - SKAF Khemis Miliana

RC Kouba - ES Mostaganem

WA Mostaganem - JS Guir Abadla

SC Mecheria - CR Témouchent

ASM Oran - O Médéa

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 62 25

2). RC Kouba 57 25

3). WA Mostaganem 43 25

4). GC Mascara 42 25

5). CR Témouchent 40 25

6). SKAF El Khemis 36 25

7). ESM Koléa 34 25

8). MCB Oued Sly 32 25

--). JSM Tiaret 32 25

10). SC Mécheria 31 25

11). RC Arbaâ 29 25

12). NA Husseïn Dey 28 25

--). WA Boufarik 28 25

14). ASM Oran 27 25

15). O. Médéa 15 25

16). JS Guir Abadla 12 25.

Groupe centre-Est

Programme de la 26e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, prévue samedi à 15h00 :

Olympique Magrane - MSP Batna

E Sour Ghozlane - USM El Harrach (Huis clos)

HB Chelghoum Laid - AS Ain M'lila

JS Bordj Menaél - IB Khemis El Khechna

CA Batna - AS Khroub

MO Constantine - MC El Eulma

Olympique Akbou - NRB Teleghma

USM Annaba - IRB Ouargla

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 61 25

2). MSP Batna 48 25

3). CA Batna 41 25

4). MO Constantine 38 25

5). JS Bordj Ménael 36 25

6). IB Khemis Khechna 35 25

7). IRB Ouargla 34 25

8). AS Khroub 33 25

9. NRB Teleghma 32 25

--). O. Magrane 32 25

11). AS Aïn M'lila 30 25

12). USM El Harrach 29 25

13). HB Chelghoum Laïd 27 25

--). USM Annaba 27 25

15). ES Ghozlane 25 25

16). MC El Eulma 16 25.