Le défenseur international du Borussia Dortmund Ramy Bensebaïni, est devenu le troisième Algérien à atteindre la finale de la Ligue des champions d'Europe de football, au lendemain de la qualification du club allemand après sa victoire en déplacement face au Paris SG (1-0), en demi-finale (retour) disputée mardi soir au Parc des Princes.

Indisponible depuis mars dernier en raison d'une blessure au genou, et forfait pour le reste de la saison, Bensebaïni a suivi cette seconde manche dans les tribunes. " C'est une très belle soirée. On savait que le match allait être compliqué, mais de là croire qu'on allait venir gagner à Paris, je ne le pensais pas. On était sûr de ce qu'on a fait à l'entraînement pendant la semaine, surtout après avoir gagné le match aller (1-0, NDLR). Atteindre la finale de cette édition est un véritable exploit", a réagi le défenseur algérien au micro de BeIn Sports.

Le club de la Ruhr parvient ainsi à se qualifier pour la troisième finale de son histoire. Les "Jaune et Noir" ont remporté leur première finale en 1997 face aux Italiens de la Juventus de Turin (3-1), avant de s'incliner en 2013 face au Bayern Munich (1-2).

" Le plan était de bien défendre et de procéder par contres, nous avons marqué sur coup de pied arrêté, et nous avons réussi ensuite à préserver notre précieux avantage jusqu'au sifflet final", ajouté Bensebaïni, qui a disputé cinq des six matchs de la phase de poules.

Et d'enchaîner : " Le travail de l'entraîneur (Edin Terzic, NDLR) a été remarquable depuis le début de cette édition, nous n'avons concédé qu'une seule défaite (en phase de poules face au PSG, NDLR) en Ligue des champions. Les joueurs sont à saluer, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, on mérite d'être présents en finale."

Avec cette qualification pour la finale de la prestigieuse compétition européenne, l'enfant de Constantine emboite le pas à l'ancien joueur vedette des "Verts" Rabah Madjer, finaliste et vainqueur en 1987 sous le maillot du FC Porto (2-1), et à son coéquipier en sélection Riyad Mahrez, finaliste à deux reprises : 2021 et 2023, alors qu'il portait les couleurs de Manchester City, avant de rejoindre l'été dernier Al-Ahli Djeddah (Arabie saoudite).

Madjer était devenu le premier Algérien à soulever la Coupe aux grandes oreilles le soir du 27 mai 1987 au stade du Prater à Vienne (Autriche). Une rencontre qui a permis à Madjer d'entrer dans la légende du football mondial en marquant le premier but de son équipe d'une belle talonnade, devenue depuis cette année une marque déposée.

34 ans plus tard, le capitaine de l'équipe nationale Mahrez a disputé la finale avec Manchester City, perdue face à Chelsea (0-1) au stade Dragao à Porto, avant de devenir le deuxième Algérien à remporter le trophée en 2023 avec Man City, vainqueur en finale face aux Italiens de l'Inter Milan (1-0).

Le Borussia Dortmund sera fixé sur son adversaire en finale, prévue le samedi 1e juin au stade de Wembley de Londres, ce mercredi soir à l'occasion de la seconde demi-finale entre le Real Madrid et le Bayern Munich, au stade Santiago Bernabeu (20h00). Lors du match aller, les deux équipes se sont neutralisées (2-2) à l'Allianz Arena de Munich.