Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le MC Alger sera en appel à Khenchela pour se rapprocher un peu plus du titre, alors que l'ES Ben Aknoun et le MC Oran livreront un duel à distance dans la course au maintien, à l'occasion de la 25e journée, prévue vendredi et samedi.

Le MC Alger (1e, 56 pts), sur sa lancée, se rendra à l'Est pour défier l'USMK (10e, 31 pts) avec l'intention de conforter sa position de leader et se rapprocher du 8e titre de son histoire.

Le "Doyen" qui compte provisoirement 13 longueurs d'avance sur son dauphin le CS Constantine, aura à cœur de remporter le gain du match face à une équipe khenchelie qui espère faire un pas supplémentaire pour le maintien.

Les gars de Khenchela, qui restent sur un succès samedi à domicile face au CR Belouizdad (2-1), en mise à jour de la 19e journée, aborderont ce rendez-vous avec l'intention de confirmer leur réveil.

Pour rappel, les deux équipes se sont rencontrées à Khenchela le 30 mars dernier en 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie, un duel remporté par le Mouloudia (2-1).

Le CSC (2e, 43 pts) cherchera à conserver sa position de dauphin, qualificative à la Ligue des champions, à l'occasion de son périlleux déplacement à Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie (7e, 34 pts).

Les "Canaris", sur une courbe ascendante après une belle série de deux victoires et un nul lors des trois derniers matchs, ne jurent que par la victoire dans l'objectif de se rapprocher du podium.

Le MCO et l'ESBA, malheur au vaincu

L'ES Sétif (4e, 38 pts), auteur d'un nul en déplacement lors de la précédente journée à Biskra (2-2), évoluera sur du velours à domicile (à huis clos), face à la lanterne rouge l'US Souf (16e, 7 pts). Une nouvelle défaite de l'équipe d'El-Oued scellerait officiellement sa descente en Ligue 2 amateur.

L'USM Alger et le Paradou AC, logés ensemble à la 6e position avec 36 points chacun, bénéficieront de la faveur des pronostic à la maison face respectivement au MC El-Bayadh (10e, 31 pts) et l'ASO Chlef (12e, 28 pts).

Impuissante lors des deux derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'USMA n'aura plus droit à l'erreur si elle veut se relancer pour une place continentale, idem pour le PAC, qui espère se racheter après la défaite concédée sur la pelouse du leader (1-0).

Dans le bas du tableau, le NC Magra jouera gros dans sa lutte pour le maintien, en recevant la JS Saoura (8e, 33 pts). Le "Nedjm", qui reste sur deux nuls de rang, est condamné à vaincre, d'autant qu'un autre faux-pas serait lourd de conséquences.

La JSS, qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, se rendra à Magra avec comme objectif de confirmer son éclatante victoire décrochée à Béchar face à l'US Souf (6-0).

L'ES Ben Aknoun (14e, 23 pts) et le MC Oran (15e, 22 pts) livreront un duel passionnant pour le maintien, en se rendant respectivement chez le CR Belouizdad (3e, 42 pts) et l'US Biskra (9e, 32 pts). Le MCO effectuera le voyage aux "Ziban" avec l'intention de confirmer son succès décroché à domicile face au CRB (1-0). En revanche, la mission de l'ESBA s'annonce difficile face au Chabab qui aspire à reprendre sa position de dauphin.

Le programme

Programme des rencontres de la 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévues vendredi et samedi :

Vendredi, 10 mai :

USM Alger- MC El-Bayadh 17h00

ES Sétif - US Souf 18h00 Huis clos

Samedi, 11 mai (17h00) :

USM Khenchela - MC Alger

Paradou AC - ASO Chlef

NC Magra - JS Saoura

JS Kabylie - CS Constantine

CR Belouizdad - ES Ben Aknoun

US Biskra - MC Oran

Classement : Pts J

1). MC Alger 56 24

2). CS Constantine 43 23

3). CR Belouizdad 42 24

4). ES Sétif 38 24

5). USM Alger 36 21

--). Paradou AC 36 24

7). JS Kabylie 34 24

8). JS Saoura 33 24

9). US Biskra 32 24

10). MC El Bayadh 31 24

--). USM Khenchela 31 24

12). ASO Chlef 28 24

13). NC Magra 27 24

14). ES B. Aknoun 23 23

15). MC Oran 22 23

16). US Souf 7 24.