Le président de Fédération algérienne de natation (FAN) Nacer eddine Zahafi, a qualifié mardi de "positif" le bilan de l'équipe nationale au vu "du nombre de médailles" décrochées aux Championnats d'Afrique disputés à Luanda (Angola) du 30 avril au 5 mai 2024.

" Les nageurs de la sélection algérienne ont réalisé une participation honorable au rendez-vous de Luanda au vu du nombre de médailles décrochées, avec une moisson de 25 breloques (9 or, 5 argent, 11 bronze), malgré quelques défections à l'image d'Abdallah Ardjoune et Oussama Sahnoune", a-t-il déclaré à l'APS.

L'équipe nationale a terminé à la 3e place au classement général mixte, derrière l'Egypte qui a raflé 47 médailles (15 or, 19 argent, 13 bronze), et l'Afrique du Sud avec 38 médailles (13 or, 14 argent, 11 bronze).

" Nous sommes fiers de nos nageurs qui se sont bien comportés lors de cette compétition, en parvenant à faire mieux que lors des Jeux africains d'Accra (Ghana) disputés du 8 au 23 mars dernier, où nous avions décroché 23 médailles. C'est un indice positif, surtout avec l'éclosion de jeunes nageurs à l'image de Lilia Midouni (19 ans) et la confirmation des anciens comme Rania Nefsi et Amel Melih",a-t-il ajouté.

La sélection algérienne (messieurs/dames) a pris part aux Championnats d'Afrique avec un total de dix nageurs, sous la conduite des entraîneurs nationaux, Mouloud Bouchendouka et Elyès Nefsi, en l'absence du trio : Abdallah Arjdoune, Moncef Belamane, et Oussama Sahnoune.

Les chances de qualification aux JO-2024 restent intactes

Concernant l'échec des nageurs algériens à réaliser jusque-là les minimas qualificatifs aux JO-2024 de Paris (26 juillet-11 août), le président de l'instance fédérale s'est dit "optimiste".

" Le délai des qualifications arrive à terme le 23 juin prochain, les chances de nos athlètes restent intactes d'autant que la plupart d'entre eux vont participer à des meetings qualificatifs au rendez-vous olympique prévus en Europe, à l'image du circuit annuel "Mare Nostrum" en juin (regroupant trois meetings, NDLR)."

La meilleure performance algérienne aux championnats d'Afrique Open remonte au rendez-vous de Tunisie en août 2022, qui a vu les messieurs remporter le titre pour la première fois de l'histoire, en plus de la deuxième place décrochée au classement général mixte.

Le président de la FAN a profité de sa présence dans la capitale angolaise pour s'entretenir avec ses homologues présidents de fédérations africaines et arabes pour renforcer les relations et échanger les expertises.

Le premier responsable de la FAN s'est réuni également avec le président de la Fédération internationale (World Aquatics) le Koweïtien Hussaïn Al-Musallam "qui nous a proposé de l'aide et a accepté la proposition de l'Algérie de se porter candidate à l'organisation des championnats arabe et d'Afrique prévus en 2025 et 2026", a-t-il conclu.