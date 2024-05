Le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui, champion olympique en titre du 400 m nage libre, pourrait déclarer forfait aux JO-2024 de Paris en raison d'une blessure, rapportent mercredi des agences de presse.

"Je suis actuellement blessé et je ne sais pas si je vais pouvoir participer aux Jeux ou pas", a déclaré le nageur âgé de 21 ans.

Le président du Comité olympique et sportif tunisien, Mehrez Boussayene, a pour sa part indiqué que "rien" n'était "encore sûr" concernant la participation de Hafnaoui aux Jeux (26 juillet-11 août). "Il pourrait être prêt et il pourrait ne pas l'être", a-t-il dit.

" Plus que les médailles, nous cherchons avant tout le bien-être de ce jeune homme qui nous a apporté tant de joie. Il aura d'autres compétitions mondiales devant lui", a-t-il ajouté.

Champion olympique sur 400 m nage libre en 2021 à Tokyo et double champion du monde sur 800 et 1500 m en 2023 à Fukuoka (Japon), le nageur caressait le rêve de devenir à Paris le Tunisien le plus médaillé de l'histoire des Jeux. Ce record est détenu par le coureur de fond Mohammed Gammoudi, qui était monté quatre fois sur le podium entre 1964 et 1972.