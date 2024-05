Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés et des projets de lois relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil dont voici le traduction APS:

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés relatifs, entre autres, à la revalorisation des pensions et allocations de retraite, aux statuts des corps médical et paramédical, au suivi du processus de numérisation, ainsi qu'un exposé conjoint sur la production et la distribution de lubrifiants en Algérie et un projet de loi sur la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets.

Après l'ouverture de la réunion par Monsieur le président de la République, la présentation de l'ordre du jour par le Secrétaire général du Gouvernement et l'exposé du Premier ministre sur le bilan d'activité du Gouvernement pour les deux dernières semaines, et après présentation des exposés des membres du Gouvernement, Monsieur le Président de la République a donné les instructions et orientations suivantes :

Premièrement, Concernant les statuts des corps médical et paramédical:

- Le Conseil des ministres a approuvé les projets de statuts et de régimes indemnitaires pour les fonctionnaires relevant des corps médical et paramédical.

- Le président de la République a instruit le ministre de la Santé à l'effet de poursuivre l'élaboration de textes de loi inhérents à la spécificité des corps médical et paramédical.

Deuxièmement,Concernant la revalorisation des pensions et allocations de retraite:

- Monsieur le Président de la République a affirmé que la décision de revalorisation des pensions et allocations de retraite se voulait une reconnaissance et une considération par l'Etat des efforts de ses enfants parmi les travailleurs qui ont pleinement accompli leur mission tout au long de leur carrière. Les augmentations oscilleront entre 10% et 15% pour toutes les catégories de retraités, ce qui permettra d'améliorer leur cadre de vie.

Troisièmement, Concernant la production et la distribution des lubrifiants en Algérie:

- Monsieur le Président a instruit le Premier ministre de coordonner avec les ministres de l'Industrie, de l'Energie, des Finances et du Commerce pour élaborer un cadre juridique régissant ce domaine et définissant les normes, les critères et la qualité des lubrifiants autorisés sur le marché national.

- Monsieur le Président a donné des instructions pour que Naftal assure la production, en augmente le taux et se charge de la commercialisation et de l'importation des lubrifiants qui ne sont pas produits localement, tout en engageant la mise en place des technologies nécessaires à leur production localement.

Quatrièmement, Concernant le projet de loi relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets:

- Monsieur le Président a instruit la ministre de l'Environnement à l'effet de coordonner avec ses homologues des secteurs de l'Intérieur et de l'Habitat, sous la supervision du Premier ministre, pour élaborer un schéma sur l'environnement et l'urbanisme, avec pour but de revoir le système de tri et de distribution des déchets, à travers la sensibilisation des citoyens.

- Il a, également, ordonné la création de start-up spécialisées dans le recyclage de déchets, au vu de la rentabilité économique importante de ce volet, à travers les opérations de transformation et de recyclage au profit de plusieurs secteurs, en tête desquels l'Agriculture.

- Engager des mesures sur le terrain pour le tri, la distribution et le recyclage des déchets dans des wilayas pilotes, englobant les grandes villes, avant leur généralisation, dans le but de corriger les comportements sociaux pour les voir contribuer efficacement et positivement à notre écosystème.

- Monsieur le Président a souligné l'impératif de se mobiliser pour promouvoir l'image du pays dans le cadre des réformes que connait l'Algérie, et revoir certains textes réglementaires pour que les plans théoriques soient adaptés à une application rigoureuse des lois.

Cinquièmement, Concernant le suivi de l'état d'avancement du processus de numérisation:

- Monsieur le président de la République a ordonné d'accorder un intérêt accru à la cybersécurité dans le processus de numérisation, saluant les efforts constants pour mener à bien ce projet.

Sixièmement, Concernant le secteur des Finances et les intérêts bancaires:

- Monsieur le Président a chargé le ministre des Finances, en coordination avec la Banque centrale et l'Association des banques et des établissements financiers, de réviser les taux d'intérêt bancaires élevés, incompatibles avec la politique d'encouragement de l'investissement.

Orientations générales:

- Monsieur le président de la République a chargé le ministre de l'Energie et des Mines de transmettre sa haute considération aux travailleurs et cadres de Sonelgaz pour la poursuite de leurs efforts considérables dans la prise en charge des besoins nationaux, notamment en ce qui concerne les projets électriques en Agriculture et le raccordement des zones rurales, ce qui s'est reflété de manière positive sur la production.

- Monsieur le Président a chargé le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à l'effet d'accélérer l'application des nouvelles lois relatives au droit d'exercice de l'action syndicale".

