1 - QUAND S'INQUIÉTER ?

Dès l'apparition de saignements lors du brossage. Car si une blessure liée au passage de la brosse à dents est toujours possible, dans la très grande majorité des cas, ces saignements reflètent une maladie parodontale. Doivent également donner l'alerte une gencive rouge ou gonflée, l'apparition de petits "trous noirs" entre les dents, une sensibilité dentaire, une mauvaise haleine et... des dents qui bougent.

2 - LE RECUL DES GENCIVES EST-IL INÉVITABLE ?

Oui, il se produit de manière inexorable avec l'âge. Mais "la surface des racines dentaires mise à nu à cause du vieillissement de la gencive ne dépasse généralement pas 2 millimètres. Les lésions plus importantes sont dues soit à une usure de la gencive en raison d'un brossage trop appuyé, soit - situation plus fréquente - à une maladie parodontale" , explique le Pr Marjolaine Gosset, chercheuse et parodontiste à l'hôpital Charles-Foix (Ivry-sur-Seine).

3 - DE QUOI DÉPEND LA FRAGILITÉ DES GENCIVES ?

Notamment de la génétique. Ainsi, "si la plupart des parodontites débutent entre 30 et 40 ans, le terrain génétique peut favoriser l'apparition de formes très sévères chez des jeunes de moins de 25 ans" , précise le Dr Duffau. La maladie est également favorisée par le tabac, un diabète non stabilisé, l'obésité, un stress important, une carence en vitamine C ou D, ou certains traitements anticancéreux.

4 - QUELS GESTES ADOPTER AU QUOTIDIEN ?

"Une bonne hygiène bucco-dentaire est la meilleure arme" , répond le Pr Gosset. Pour cela, réaliser au moins deux brossages par jour, matin et soir, pendant deux minutes, utiliser chaque soir des brossettes interdentaires ou du fil dentaire. Prévoir aussi un contrôle annuel chez le dentiste. "Ne pas hésiter à lui demander des séances pour apprendre à se brosser les dents", conseille le Dr Duffau, chirurgien-dentiste et parodontiste à Paris.

5 - LE FLUOR SERT-IL À QUELQUE CHOSE ?

Pas vraiment... Cet élément minéral présent dans la plupart des dentifrices, mais aussi dans l'eau, le sel, et l'alimentation (poissons de mer, etc. ) vise surtout à renforcer l'émail pour contrer les caries. Contre les bactéries agglutinées en plaque dentaire, seule l'action mécanique du brossage est efficace.

6 - D'AUTRES SOINS BONS POUR LES GENCIVES ?

Selon des études indiennes, des cures de propolis - en gouttes, dentifrice, rince-bouche ou dans le miel -, pendant deux ou trois semaines, améliorent les résultats du surfaçage. Le bain de bouche Gandush quotidien à l'huile de sésame est une pratique ayurvédique pour débarrasser la bouche de ses déchets. Mastiquer un chewing-gum sans sucre est aussi conseillé quand on ne peut pas se laver les dents. Et surtout, conserver un mode de vie sain, sans tabac.

7 - QUID DU DÉTARTRAGE ?

Il est indispensable en complément du brossage. Il permet d'éliminer, via des curettes manuelles, des appareils à ultrasons ou un laser, le tartre qui ne peut pas être enlevé par le brossage et qui augmente le risque de parodontite. "En l'absence de parodontite et de risques, un contrôle éventuellement associé à un détartrage une ou deux fois par an suffit. En cas d'antécédents ou de risque élevé, prévoir un détartrage tous les trois à six mois", précise le Dr Duffau.

8 - PEUT-ON AVOIR DES PROBLÈMES MÊME AVEC TOUS LES BONS GESTES ?

Hélas, oui. "C'est notamment le cas chez les personnes prédisposées génétiquement à développer des parodontites agressives" , indique le Pr Gosset. Mais sont également concernés les patients qui se brossent les dents... de façon non optimale.

"En France, où les brossettes interdentaires restent fréquemment méconnues et où le brossage n'est pas toujours maîtrisé, beaucoup pensent, à tort, bien se nettoyer les dents" , constate le Dr Duffau.

9 - QUE FAIRE QUAND ON COMMENCE À PERDRE DES DENTS ?

Deux solutions : les prothèses amovibles (dentier) ou les implants dentaires. Les premières sont moins onéreuses ; les seconds, plus confortables, car fixes. Mais si la maladie parodontale a détruit l'os de soutien de la dent, une chirurgie reconstructrice de l'os (non remboursée) est nécessaire au préalable.

Dans 22 % des cas peut survenir une inflammation au niveau de l'implant pouvant induire sa perte.

10 - QUELLES SOLUTIONS QUAND LA MALADIE EST LÀ ?

Si du tartre s'est déposé sous la gencive, le dentiste pratiquera un surfaçage radiculaire. Non remboursé (150-300 €), ce soin réalisé en une ou deux séances sous anesthésie locale permet d'éliminer le tartre et les bactéries au niveau des racines dentaires avec des curettes ou un appareil à ultrasons. "Un surfaçage complété par un brossage efficace, un contrôle des facteurs de risque et un bon suivi stabiliseront une parodontite pour toute la vie".